El empleo formal en Perú escaló un 9,4% en marzo, hasta los 6,668 millones, y la masa salarial subió un 9%

El número de empleos formales en Perú se situó el pasado mes de marzo en los 6,668 millones, lo que se tradujo en un avance del 9,4% respecto de febrero y del 4,5% frente a lo contabilizado hace un año.

Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se crearon 570.700 puestos de trabajo desde febrero y 290.100 desde lo registrado doce meses atrás. Además, se anotó un mayor dinamismo en el sector privado, dado que creció al 5,7%.

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"El empleo formal privado aumentó, principalmente, por el crecimiento en los sectores de servicios, agropecuario y de comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 108.000, 83.000 y 38.000, respectivamente", ha explicado el instituto emisor.

Por otra parte, el banco central ha señalado que la masa salarial, esto es el sumatorio de todas las nóminas de los trabajadores, subió un 9% en términos reales e interanuales fruto del repunte tanto en los empleos creados como en los sueldos pagados.

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"En el sector privado, la masa salarial formal tuvo un incremento interanual del 10,3% en términos reales. Este aumento se sustentó, principalmente, en el mayor impulso de los sectores minero y de electricidad. Con esta tasa de expansión se acumulan veinticuatro meses consecutivos de mejora", ha elaborado.