El 54% de los españoles elegiría un hotel o resort para su boda, con un presupuesto medio de 44.687 euros

El 54% de los españoles elegiría celebrar su boda en un hotel o resort, según revela el estudio Hyatt Vows & Venues elaborado por Walr para Hyatt. Las parejas destinan un presupuesto medio de 44.687 euros por enlace, del cual 18.300 euros (el 41%) se reservan exclusivamente al espacio de celebración y alojamiento.

El informe, realizado a más de 2.000 españoles, confirma la consolidación del sector hotelero como el gran protagonista del mercado nupcial en España: las parejas buscan cada vez más celebraciones integradas, con menos invitados (118 de media) y mayor enfoque en la experiencia, el bienestar y la personalización.

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De acuerdo con el informe, el 54% de los encuestados optaría por celebrar su enlace en un hotel o resort, consolidando estos establecimientos como espacios capaces de integrar en un mismo lugar la ceremonia, el alojamiento, la gastronomía y la experiencia completa de la boda.

Los resorts y hoteles de lujo, los más demandados Entre las opciones hoteleras, los resorts todo incluido lideran las preferencias con un 17% de las respuestas, seguidos por los hoteles de cinco estrellas con capacidad para alojar a todos los invitados (15%) y los hoteles boutique orientados a celebraciones más íntimas (11%). Les siguen los hoteles spa y urbanos (5% cada uno) y los resorts de golf (1%).

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Este dato refleja un cambio de tendencia en las bodas españolas: se busca un formato más integrado, personalizado y experiencial, frente a las celebraciones multitudinarias tradicionales.

CASI 45.000 EUROS DE PRESUPUESTO MEDIO.

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El presupuesto medio que los españoles destinarían a su boda asciende a unos 44.687 euros. De esta cantidad, el 41% (aproximadamente 18.300 euros) se reservaría al espacio de celebración (venue) y al alojamiento, convirtiéndose en la partida más importante del presupuesto nupcial.

El estudio también apunta a una reducción en el número de invitados. El tamaño ideal de una boda se sitúa en 118 personas, lo que favorece propuestas de mayor calidad y personalización, un perfil especialmente atractivo para el sector hotelero.

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A diferencia de otros países analizados, los españoles muestran una clara preferencia por celebrar su boda en territorio nacional.

El 74% elegiría España como destino ideal, muy por delante de Italia (13%), Maldivas (8%), Francia (5%) y Grecia (5%).

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NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO MÁS ALLÁ DEL DÍA DE LA BODA.

El mercado nupcial no se limita al día del enlace. Según el informe, el 36% de los españoles organizaría un fin de semana de spa previo a la boda, el 25% optaría por un retiro en pareja y el 23% elegiría una escapada de despedida de soltero en el extranjero.

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Estos servicios representan una vía adicional de ingresos para los establecimientos hoteleros.

"Las parejas en España buscan celebraciones cada vez más personales, cuidadas y memorables. Vemos una clara evolución hacia bodas que combinan tradición y emoción con una mirada más contemporánea: menos invitados, más calidad y escenarios capaces de convertir el gran día en una experiencia completa", señala el estudio.

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El informe Hyatt Vows & Venues posiciona al sector hotelero español como uno de los grandes beneficiados de la transformación del mercado nupcial, un segmento económico de alto valor que sigue ganando peso en la industria turística.