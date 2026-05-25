Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y el resto del Barça femenino celebran eufóricas su póker de títulos en un año redondo

El Barça femenino lo ha vuelto a hacer, demostrando un año más que es el mejor equipo de la historia y no hay título que se le resista. Tras una temporada especialmente redonda el equipo liderado entre otras por Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, o Irene Paredes, ha logrado conquistar la Liga, la Copa, la Supercopa de España y la Champions, el último de los 'ases' para completar este póker de campeonatos histórico al vencer este fin de semana al Lyon, consolidando su dominio en el fútbol femenino europeo.

Como no podía ser de otra manera, el conjunto entrenado por Pere Romeu ha celebrado por todo lo alto sus títulos con una gran fiesta celebrada este domingo en la Avenida María Cristina de Barcelona a la que, además del presidente del F.C. Barcelona, un eufórico Joan Laporta, se ha sumado miles de personas que han abarrotado las calles de la ciudad condal para rendir un homenaje a la altura de este equipo que se supera año tras año.

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Música, risas, bailes y mucha complicidad entre la plantilla, que ha botado, aplaudido y reído como nunca celebrando estos cuatro grandes títulos que saben a gloria y confirman que es un 'dream team' irrepetible que está marcando una época. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Cata Coll, Gemma Font, Salma Paraluello, Kika Nazareth, Irene Paredes, Patri Gujarro o Marta Torrejóm, entre otras jugadoras, lo han dado todo sobre el escenario, llegando incluso -en el caso de Kika- a coger el micrófono para cantar (con algún que otro desafine) 'La perla' de Rosalía, o a bailar el icónico 'Moonwalk' de Michael Jackson en el de Salma.

Además de 'mantear' a su entrenador y ofrecer sus títulos a la afición, han bailado con Laporta, se han hecho selfies para no olvidar ni un solo instante de esta celebración histórica, y han cogido el micrófono por turnos para destacar lo dura que ha sido la temporada y lo complicado que es ganar todos los títulos aunque parezca algo sencillo por lo fácil de sus victorias y su buen juego.

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Y, encabezadas por una pletórica Alexia Putellas, a la que han manteado al grito de "¡solo hay una reina!" al consagrarse como la mejor jugadora de la temporada, el equipo al completo se ha arrancado a cantar el tema de Aitana 'Superestrella', desatando el delirio entre una afición entregada que no ha dejado de votar y aplaudir en ningún momento, antes de poner el colofón a la fiesta al ritmo del himno del Barça y el de la Champions.