EE.UU. ha desviado 100 buques desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes

Washington, 23 may (EFE).- Estados Unidos ha forzado el desvío de 100 buques desde el inicio del bloqueo marítimo contra los puertos iraníes en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado 13 de abril implementar un bloqueo contra los buques mercantes que entren y salen de los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán con el Gobierno iraní para reabrir el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo.

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En las últimas seis semanas, detalló el Centcom, más de 15.000 soldados, infantes de marina y aviadores han logrado "el hito" de desviar un centenar de embarcaciones, han atacado a cuatro y han permitido el paso de 26 buques con ayuda humanitaria.

"Nuestros militares están realizando una labor extraordinaria", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, en un comunicado, en el que destacó la "precisión y profesionalismo" de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Más de 200 aeronaves y buques de guerra participan en esa misión, incluidos los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H.W. Bush, así como el grupo anfibio Trípoli.

El bloqueo marítimo, aseguró el Centcom, se aplica a todas las embarcaciones de cualquier nacionalidad que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se intercambian mensajes a través de los mediadores paquistaníes, llevan semanas estancadas, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes que se ha producido un "ligero avance".

Washington presiona a Teherán para que renuncie al enriquecimiento de uranio, pues considera que quiere obtener un arma nuclear, mientras Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial antes de la guerra. EFE

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