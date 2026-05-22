Un zorro rojo que viajó como polizón desde Inglaterra se recupera en el zoo de El Bronx

Nueva York, 22 may (EFE).- El zorro rojo que sorprendió a muchos neoyorquinos tras ser descubierto como polizón en un barco que viajó desde Inglaterra hasta un puerto de Estados Unidos se encuentra en perfecto estado de salud tras completar una cuarentena y ya tiene nombre: Basil, informó el zoológico de El Bronx, que lo cuida y ahora evaluará su futuro destino.

Basil, un macho de unos dos años, zarpó de Southampton en un buque que transportaba automóviles y realizó la travesía del Atlántico sin ser detectado hasta la llegada del barco a su destino.

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Fue entonces cuando fue descubierto, incautado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y posteriormente trasladado al zoológico de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés).

"Nos complace informar que Basil, el zorro rojo polizón rescatado por el zoológico de El Bronx en febrero, se encuentra bien de salud y ha completado su cuarentena. Este zorro macho de dos años fue tratado con éxito por un parásito conocido como dirofilariosis, poco frecuente en Estados Unidos y más común en zorros salvajes y perros domésticos en Europa", indicó la institución en un comunicado.

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El zoológico señaló que, tras completar la cuarentena, evaluará el lugar más adecuado para su cuidado a largo plazo.

Durante su tratamiento, Basil mostró una mejoría significativa: ganó peso, su pelaje se volvió más denso y brillante y presentó un buen estado general en los exámenes de seguimiento, explicó la institución.

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Cuando llegó al zoológico, que alberga más de 11.000 animales, pesaba 5,1 kilos (11,2 libras) y ahora alcanza los 6,2 kilos (13,7 libras).

"Basil ha evolucionado excepcionalmente bien desde su llegada al zoológico de El Bronx. El tratamiento de animales salvajes como este requiere una amplia coordinación y la experiencia de nuestros equipos veterinarios y de cuidado animal. Estamos muy satisfechos con su recuperación y su progreso tras su largo viaje a través del Atlántico", señaló Craig Piper, director interino del zoológico y vicepresidente ejecutivo de WCS Zoos and Aquarium.

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El zoológico de El Bronx, inaugurado el 8 de noviembre de 1899, colabora habitualmente con agencias federales y estatales en el rescate de animales salvajes, incluidos casos vinculados al tráfico ilegal de especies.

Los zorros rojos se encuentran entre los mamíferos carnívoros más extendidos del mundo y habitan en Europa, Asia, América del Norte y algunas zonas de África. Son conocidos por su gran adaptabilidad y pueden prosperar en bosques, praderas y entornos urbanos. EFE

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