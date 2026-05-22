Morant muestra su "apoyo" a Zapatero y dice que confía en él: "Humanamente y personalmente yo le tengo mucho cariño"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha mostrado su "apoyo" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra, y ha asegurado que confía en él. "Humanamente y personalmente yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero. Lo conozco", ha apostillado.

"Respeto a la justicia, también a la presunción de inocencia", ha indicado también este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Callosa d'en Sarrià (Alicante), al ser preguntada por una valoración de la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en ese caso por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio.

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La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que su valoración al respecto es "la misma" que "están haciendo todos los miembros del Gobierno de España" y ha defendido políticas que hizo Zapatero cuando estuvo al frente del Ejecutivo central.

Al ser preguntada por críticas lanzadas desde partidos como el PP, sobre que Morant es "hija política" del expresidente, la ministra y líder de los socialistas valencianos ha dicho que se reafirma en sus "valores".

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"Formo parte de una generación que salimos a la calle a pedir un no a la guerra, ante una guerra ilegal en la que nos metió [José María] Aznar. Aznar, por cierto, un presidente del Gobierno de España que ha tenido la mitad del Consejo de Ministros en la cárcel y nunca fue investigado, nunca", ha agregado.

"MIS VALORES"

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En esta línea, ha aseverado que forma parte "de esa generación" que "nació en un momento político en el que un presidente, que es el presidente Zapatero, dignificó a las personas dependientes, dignificó al colectivo gay, perseguido en el franquismo y ahora con plenos derechos". "Dignificó también y sacó a nuestros familiares de las cunetas", ha apostillado.

"Es que Zapatero es el que hizo que por fin en este país sacáramos a miles de familiares que todavía estaban en la cuneta, represaliados del franquismo", ha agregado la ministra, quien ha insistido en que entró en "política activa movida por esos valores".

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"Así que sí, yo me reafirmo, esos son mis valores. Los suyos, los del PP de la Comunitat Valenciana, ¿cuáles son? ¿Los de [Eduardo] Zaplana? ¿Los de [Francisco] Camps? ¿Los de [José Luis] Olivas? ¿Los de Aznar? ¿Los de M. Rajoy? Yo estoy en el otro lado", ha sentenciado.

Morant ha agregado que antes de conocer a Zapatero ya era una ciudadana que lo "quería". "Porque hizo que en nuestro país se puedan casar las personas con quien quieran, porque hizo que en nuestro país a las mujeres que sufren violencia de género se las pueda proteger, porque hizo que en nuestro país las personas LGTBI, del colectivo LGTBI, puedan salir a la calle tranquilas, porque hizo que las personas con dependencia, que no tienen autonomía personal, sean cuidadas por el sistema y porque hizo que desapareciera ETA". "Así que yo confío en el señor Zapatero", ha zanjado.

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