La ministra Milagros Tolón visita en Oslo al FC Barcelona Femení antes de la final

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este viernes al FC Barcelona Femení durante su último entrenamiento previo a la final de la UEFA Women's Champions League en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).

"En la víspera del encuentro frente al Olympique de Lyon, la ministra ha mantenido un encuentro con las jugadoras y el cuerpo técnico encabezado por Pere Romeu, a quienes ha trasladado el respaldo del Gobierno de España y sus mejores deseos de cara a la final", indicó el propio Ministerio de Educación en un comunicado de prensa.

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Esa misma nota recordó que el equipo culé afrontará su sexta final seguida de la máxima competición europea con el objetivo de conquistar el cuarto título de su historia. "La titular de la cartera de Deportes asistirá también al partido", confirmó finalmente el Ministerio.