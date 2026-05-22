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España registra 596 l/m2 de lluvia acumulada desde octubre de 2025, un 19% más de lo normal

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Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 596 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 19% más de su valor normal correspondiente al mismo periodo, que se cifra en 501 l/m2.

AEMET señala que las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte de la Península, excepto por una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de la mitad sur de la provincia de Almería.

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En este aspecto, el organismo estatal destaca especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, así como algunos puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente lo habitual y llegan incluso a duplicarlo. Las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal en ambos archipiélgaos salvo en la mitad este de Mallorca.

De acuerdo con AEMET, este exceso es "especialmemte notable" en Canarias, donde en muchas zonas se registran acumulados superiores al doble de lo habitual. Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 19 de mayo, las precipitaciones afectaron a la mtiad norte y al este peninsular, exceptuando el interior de Castilla y León y el valle del Ebro.

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También afectaron al archipiélago balear y al norte de las islas Canarias de mayor relieve. Las cantidades más destacadas, de entre 40 l/m2 y 80 l/m2, se concentraron en la cornisa cantábrica y en la provincia de Girona, con valores puntuales en esta última que superaron los 100 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales destacan los 83 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, 60 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa, 43 l/m2 en Oviedo, 41 l/ms en Santander/Parayas, 40 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao y 24 l/m2 en Asturias/Avilés.

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