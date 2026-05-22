El Prado "ilumina" la relación de Italia y el gótico español en una gran exposición: "Se necesita mucho tiempo y dinero"

EL Museo Nacional del Prado ha presentado este viernes la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo', compuesta por 102 piezas de distintas técnicas pretenden "iluminar" el impacto italiano en el gótico español antes del Renacimiento.

"Para poner en marcha una exposición como esta se necesita mucho tiempo, mucha voluntad, mucho dinero y lleva aparejados unos desafíos logísticos extraordinarios. Uno de los más visibles son las restauraciones", ha asegurado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir.

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De hecho, ha asegurado que la "complejidad" de esta muestra radica en que no ha consistido en "retirar cuadros de museos para colgarlos en el Prado", si no que cada pieza viene de instituciones religiosas de las que, en "algunos casos", no habían salido en 700 años.

Así, las piezas provienen de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, y según ha explicado Joan Molina, comisario de la muestra y jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, ha sido un trabajo de más de tres años. Falomir detallado que ha tenido un coste de 1.287.225,33 euros.

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Para esta muestra, la institución ha restaurado un total de 21 piezas, tres de ellas son pinturas propiedad de la pinacoteca y el resto de colecciones externas. Entre ellas el retablo de san Marcos y san Aniano, de la Seo de Manresa o el políptico de la Virgen de la Leche de la Catedral de Córdoba.

Se trata de una de las muestras para las que más trabajo de restauración se ha hecho en los últimos 6 años, ha confirmado Falomir, que ha recordado otras muestras como 'Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro' y 'Otro Renacimiento'

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El comisario de la exposición ha explicado que el departamento de restauración de la pinacoteca -compuesto por especialistas de escultura, pintura, soportes de madera y marcos- ha llevado a cabo "intensivos y complejos" trabajos para devolverle la transparencia a los colores y los dorados, que estaban cubiertos y apagados por antiguas intervenciones.

"Este proyecto le debe muchísimo al departamento de restauración. Pocos miembros no han participado en alguna de las restauraciones que se han hecho de todas las piezas. Unas restauraciones intensivas, complejas, que han requerido una atención, un esfuerzo y una precisión enorme. Solo los que trabajábamos en esta casa sabemos el estándar de calidad del departamento de restauración, excepcional a nivel internacional", ha apuntado Molina.

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En ese sentido, Falomir ha recordado el papel del Prado como restaurador, ya que en los últimos 6 años se han restaurado un total de 167 obras, 96 en la propia pinacoteca y 71 en estudios externos, y no siempre se ha tratado de obras propias.

"Prácticamente todas las comunidades autónomas se han beneficiado de una manera u otra de este esfuerzo que ha hecho el Museo del Prado en beneficio del patrimonio del país. Me gustaría que esto no pasara inadvertido, como me gustaría también que no pasara inadvertido el esfuerzo que el Museo del Prado hace con cada institución para mostrar las obras, para arropar las obras de la mejor manera posible", ha explicado Falomir.

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Por tipología, desde la pandemia de la Covid-19, el Prado ha hecho trabajos de recuperación en pintura, que supone un 75,85% del total de obras restauradas; escultura, que representa un 13,17%; y artes decorativas u otros, un 10,98%.

"ES UNA EXPOSICIÓN CASI ANTI PRADO"

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El tipo de obras que se expondrán hasta el 20 de septiembre van desde la pintura a la escultura, pasando por la orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados y tejidos de seda. Por eso, Molina ha asegurado que se trata de una exposición "casi anti Prado", al no ser a lo que está acostumbrada la construcción de esta pinacoteca, "basada en pinturas que son "óleo sobre lienzo".

"Esta es una exposición, podríamos decir, casi anti Prado, porque la construcción del museo está basada en pinturas que son óleo sobre lienzo, a partir de la pintura de Tiziano, Velázquez, Rubens, Goya... Y esto es una opción totalmente diferente, aquí tenemos pintura y oro, luego vendrá el imperio del color -del puro color-. Aquí tenemos una nota diferente", ha explicado.

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El presidente del Real Patronato, Javier Solana, ha apuntado que gracias a 'A la manera de Italia', el museo se ha "convertido" en un "centro de investigación" sobre el tema. Así, ha explicado que a raíz de la muestra "saldrán muchas cosas" después. "El Prado sigue trabajando con el mismo ánimo y el mismo deseo de seguir encontrando mejores cosas para compartir con los ciudadanos de España y Madrid", ha zanjado Solana.