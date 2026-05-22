El jefe de Seguridad de México aborda con Kallas la lucha común contra crimen organizado

Ciudad de México, 22 may (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió en la capital del país con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quien abordó la coordinación en la lucha el crimen organizado y el intercambio de información.

"Nos reunimos con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional", publicó García Harfuch en X.

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El funcionario subrayó que el Gobierno federal seguirá impulsando "el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global".

Por su parte, la jefe de la diplomacia del bloque europeo destacó que tanto la Europol como las fuerzas de seguridad mexicanas "están intensificando la cooperación contra el crimen organizado", según apuntó en sus redes sociales.

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"La lucha contra los carteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México", concluyó Kallas.

Este encuentro se produce en el marco de la cumbre entre México y la UE, que se celebra este viernes en la capital mexicana y concluirá con la firma del Acuerdo Global Modernizado.

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Aparte de Kallas, en el país norteamericano se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes se reunirán en unas horas con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que la será primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México. EFE