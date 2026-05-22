Cerealto eleva un 9,3% sus ventas en 2025 y acelera su crecimiento en España y Estados Unidos

Cerealto, fabricante de alimentos a base de cereales para marcas y distribuidores a nivel global, cerró el ejercicio 2025 con unas ventas de 574 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,3% respecto al ejercicio anterior, según informa en un comunicado.

En concreto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente se situó en los 53 millones de euros, un 12% más, consolidando su crecimiento en un contexto especialmente exigente para la industria alimentaria.

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La multinacional completó entre 2022 y 2025 su mayor ciclo inversor de su historia reciente, con más de 153 millones de euros destinados a reforzar sus capacidades industriales, acelerar la innovación y apoyar su expansión. De las cuales 53 millones de euros se destinaron solo en 2025 en geografías clave para ampliar la capacidad de producción, reforzar la competitividad y respaldar el crecimiento futuro.

De cara a este ejercicio, la compañía estima invertir más de 75 millones de euros para impulsar su expansión, incluyendo nuevos proyectos industriales y capacidades de producción en España y Estados Unidos, reforzando su presencia en mercados estratégicos clave para su crecimiento.

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De esta forma, la firma lanzó 277 referencias durante el pasado ejercicio, de las cuales 74 correspondieron a nuevos productos, reforzando su apuesta por categorías de alto crecimiento como snacks y desayuno.

La evolución del ejercicio estuvo impulsada por el crecimiento sostenido de la fabricación para terceros, así como por la continua inversión en capacidades industriales, innovación y expansión global.

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El consejero delegado de Cerealto, Bosco Fonts, ha calificado de "sólido avance" de la compañía en un contexto externo "especialmente exigente". "Hemos alcanzado hitos muy relevantes apoyados por un importante esfuerzo inversor de la compañía para reforzar nuestras capacidades industriales y consolidar nuestro crecimiento y expansión, mientras seguimos consolidando nuestro foco en categorías estratégicas y fortaleciendo nuestra propuesta de valor para clientes y consumidores", ha indicado.

"Nuestra especialización y capacidad de innovación nos han permitido acompañar a nuestros clientes en esa transformación, desarrollando nuevas recetas, formatos y soluciones adaptadas a estas tendencias. Con nuevas inversiones previstas tanto en Europa como en Estados Unidos, afrontamos los próximos años con una posición sólida para seguir creciendo y ser más competitivos", ha explicado.

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