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Operación internacional desmantela red privada virtual First VPN, usada en el cibercrimen

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París, 21 may (EFE).- Una operación internacional coordinada por autoridades judiciales francesas y neerlandesas, con el apoyo de Eurojust, Europol y varios países, entre ellos España, ha permitido el desmantelamiento del servicio de red privada virtual First VPN, ampliamente utilizado por ciberdelincuentes para ocultar su identidad, informó este jueves la Fiscalía de París.

El principal administrador del servicio, localizado en Ucrania, ha sido interrogado a petición de un juez de instrucción francés, en presencia de investigadores de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, indicó la fiscal de París Laure Beccuau en un comunicado.

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En el marco de la operación, señaló Beccuau, se han incautado 33 servidores en distintos países europeos. EFE

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