Kevin Warsh jurará ante Trump como nuevo presidente de la Fed tras la salida de Powell

Washington, 21 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderará mañana viernes la ceremonia de juramento de su candidato Kevin Warsh al asumir la presidencia de la Reserva Federal (Fed) en la Casa Blanca, confirmó este jueves a EFE un funcionario de la Administración.

El exgobernador de la Fed de 56 años recibió el visto bueno del Senado la semana pasada para sustituir a Jerome Powell, que sirvió como presidente del banco central desde 2018, tras haber sido nominado también por Trump en su primer mandato (2017-2021).

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Sin embargo, desde su regreso al poder en enero de 2025, el republicano mantuvo una campaña de presión contra Powell, exigiendo una bajada agresiva de las tasas de interés y llegando incluso a llamar "cretino" al economista, al que dio el apoyo de "tardón" por "demorarse" en recortar los tipos en perjuicio de la economía estadounidense.

Al nominar en enero a Warsh para liderar la política monetaria estadounidense, Trump se ha mostrado convencido de que el exfinanciero con amplia experiencia en Wall Street aplicará una gestión más expansiva y ha dicho que vería con decepción que su candidato no recorte de inmediato las tasas cuando asuma el cargo.

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Sin embargo, los analistas sostienen que resulta complicado que la Fed apueste de inmediato por la flexibilización en un momento en que la inflación en Estados Unidos se acerca al 4 % impulsada por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías.

Warsh, por su parte, ha prometido mantener la independencia del banco central y ha asegurado que Trump nunca le ha pedido que se comprometa a realizar recortes en los tipos.

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El nuevo presidente de la Fed ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008, en la que actuó como puente entre el banco central y Wall Street.

Warsh ya fue descartado en primera instancia por el propio Trump en 2017, cuando el magnate neoyorquino se decantó finalmente por Powell para sustituir a la entonces presidenta de la Fed Janet Yellen. EFE

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