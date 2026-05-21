Francia rechaza una eventual intervención de la OTAN en el estrecho de Ormuz

París, 21 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia rechazó este jueves una eventual intervención de la OTAN en la crisis del estrecho de Ormuz, al considerar que la región de Oriente Medio no entra en el ámbito de aplicación del Tratado del Atlántico Norte.

"Nuestra postura es clara y coherente: el Tratado del Atlántico Norte se aplica al Atlántico Norte; no es ni la vocación ni la alianza adecuada para un asunto en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, en una rueda de prensa.

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De esta manera, el portavoz expresó la oposición de Francia a cualquier eventual participación de la OTAN en una operación destinada a garantizar la seguridad de esa estratégica vía marítima, actualmente bloqueada por Irán.

Francia sí que impulsa, junto al Reino Unido, una misión multinacional orientada a garantizar la navegación "pacífica" en la zona cuando se den las circunstancias para poder desplegarla, pero al margen de la Alianza Atlántica.

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La OTAN, que en su formato ministerial de Exteriores se reúne este jueves y viernes en Suecia, ha debatido la situación en el estrecho de Ormuz y las posibles vías para abordar su desbloqueo, pero como organización no ha iniciado una planificación formal para una eventual misión en la zona.

El pasado martes, el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, dejó claro que la Alianza no ha dispuesto ninguna planificación militar en Ormuz porque no ha habido una decisión política del Consejo del Atlántico Norte, y subrayó que cualquier eventual intervención dependería de esa decisión. EFE

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