Árbitros denuncia a Florentino Pérez, Real Madrid y a su TV ante la Comisión Antiviolencia

En un comunicado, la Asociación señaló que "considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados".

También recordó que "su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia".

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Las denuncias anunciadas hoy se suman a la petición al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de la apertura de un expediente disciplinario contra Florentino Pérez, por imputar "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito" durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo y en la entrevista emitida por La Sexta el día después.

AESAF recalcó su línea de actuación en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles y reafirmó su compromiso con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje.

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"Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto”, señaló Valentín Pizarro, presidente de AESAF.

A su vez insistió en la importancia de continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes (CSD) en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte. EFE

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