Irán afirma que 26 buques cruzaron Ormuz durante el último día "con coordinación" con la Guardia Revolucionaria

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha afirmado este miércoles que un total de 26 buques cruzaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz "con coordinación" con sus fuerzas, en medio de las restricciones impuestas por Teherán a la vía tras la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo estadounidense a la zona.

"Durante las últimas 24 horas, 26 buques, incluidos petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz con coordinación y seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales en el que ha insistido en que "el tráfico a través del estrecho de Ormuz tiene lugar con permiso y en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria".

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha elevado este mismo miércoles a 90 los buques a los que ha impedido el paso en la región, incluidos cuatro que han sido "inmovilizados", tras más de un mes de bloqueo estadounidense en el estrecho, uno de los asuntos más espinosos en el proceso de diálogo entre ambos países, mediado por Pakistán, especialmente por su impacto sobre la economía internacional.