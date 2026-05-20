Fornite vuelve a la App Store globalmente, un año después de su regreso a Estados Unidos

El battle royale Fortnite ya se puede descargar de nuevo desde la App Store de Apple globalmente, a excepción de Australia, tras una prohibición de casi cinco años derivada de la batalla legal de Epic con Apple, y un año después de su regreso para los usuarios de Estados Unidos.

El litigio entre Apple y Epic Games, que comenzó en agosto de 2020 tras la expulsión de Fortnite de la App Store por introducir un sistema de pago alternativo al de la tienda de aplicaciones con el que Apple no obtenía comisiones, ha sido una de las batallas legales más trascendentales de la era digital.

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Así, la disputa por las comisiones que Apple cobra a los desarrolladores, ha terminado transformando las reglas de la economía de las aplicaciones móviles, en su caso, modificando las políticas para permitir enlaces a pagos externos y ajustando las comisiones sobre los ingresos por ventas de aplicaciones a un 27 por ciento.

Cinco años después, Epic Games ha compartido desde su web que Fortnite vuelve a estar disponible en la App Store de forma global, en un marco en el que el tribunal federal de Estados Unidos obligará a Apple a ser transparente sobre cómo cobra las comisiones de su tienda de aplicaciones.

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Concretamente, los creadores de Fortnite han señalado que están seguros de que "una vez que Apple se vea obligada a desvelar sus costes, los gobiernos de todo el mundo no permitirán que Apple siga cobrando comisiones abusivas".

Igualmente, Epic Games ha recordado en el mismo comunicado que, como indicó Apple al Tribunal Supremo de Estados Unidos, "organismos reguladores de todo el mundo están siguiendo este caso para determinar qué porcentaje de comisión puede cobrar Apple por las compras afectadas en los grandes mercados fuera de Estados Unidos".

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Al respecto, ha reiterado que su objetivo sigue siendo desafiar las "prácticas anticompetitivas" de Apple en la App Store de prohibir tiendas de aplicaciones alternativas y la competencia en los sistemas de pago, y ha subrayado que ya se han llevado acciones legales en todo el mundo bajo el mismo objetivo, como es el caso de la Unión Europea o Japón.

Todo ello, ha hecho que Epic Games considere oportuno volver a poner a disposición de los usuarios de iOS su videojuego Fortnite a través de la App Store aunque, de momento, Fortnite no está disponible en Australia. En este caso, la compañía ha explicado que, aunque ganó su demanda contra Apple, considera que el fabricante de iPhone sigue aplicando términos injustos para los desarrolladores. Epic ha pedido al tribunal que ponga fin a esta conducta por parte de Apple y que instaure medidas que beneficien a todos los desarrolladores de 'apps' y a los usuarios de iOS.

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Cabe destacar que Fortnite volvió a la App Store en Estados Unidos hace justo un año y se esperaba que en algún momento lo estuviese globalmente como ha sucedido horas atrás. En la Play Store de Google ha estado disponible desde el 19 de marzo de este mismo año para todos los usuarios de Android tras el periplo sufrido por parte de Epic Games, el cual forzó a los seguidores a instalarlo a través de su propia tienda con un archivo APK que había que descargar de forma alternativa.

Epic Games, a los pocos días de que estuviera disponible Fortnite globalmente en Android, anunció despidos masivos que afectaron a más de 1.000 empleados. El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, en un comunicado oficial interno redactado por él mismo y dirigido a todos los trabajadores señaló: "Solo estamos en las primeras etapas de nuestro regreso a los dispositivos móviles y de la optimización de Fortnite para los miles de millones de teléfonos inteligentes del mundo; y al estar en la vanguardia de la industria, hemos recibido muchas balas en una batalla que apenas está comenzando a dar frutos para nosotros y para todos los desarrolladores".

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