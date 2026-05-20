Cuba tacha de "acción política, sin basamento jurídico" la acusación de EEUU contra Castro

La Habana, 20 may (EFE). – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en EE.UU. contra su predecesor, Raúl Castro, es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar" el argumentario "para justificar el desatino de una agresión militar".

A su juicio, la "pretendida acusación" tan solo evidencia "la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo".

PUBLICIDAD

"La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro", afirmó Díaz-Canel, quien calificó la decisión en EE.UU. de "ridículo intento de menoscabar su talla de héroe". EFE