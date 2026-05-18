Pakistán condena el ataque contra la central nuclear en Emiratos y pide "moderación máxima" y priorizar el diálogo

Las autoridades de Pakistán ha señalado este lunes su "firme condena" del ataque con drones este domingo contra la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, pidiendo "contención máxima" a todas las partes en el conflicto en Oriente Próximo para que se priorice el diálogo.

"Pakistán condena enérgicamente el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos. Expresamos nuestra plena solidaridad con el liderazgo y el pueblo hermano de Emiratos Árabes Unidos", ha indicado el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en un mensaje en redes sociales.

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En este sentido, pide a todas las partes "ejercer la máxima moderación y a cumplir sus obligaciones conforme al Derecho Internacional". Sharif, cuyo Ejecutivo mantiene tareas de mediación entre Irán y Estados Unidos, ha reiterado que el diálogo y la diplomacia "siguen siendo la única vía viable hacia una paz regional duradera, la estabilidad y la desescalada".

Las autoridades emiratíes denunciaron el impacto de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah. En total han sido tres los drones detectados procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, dos de los cuales fueron "interceptados con éxito", mientras que el tercero impactó "en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra".

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Por su parte, Islamabad lidera un proceso de diálogo tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda ronda para dar próximos pasos en la tregua prorrogada desde entonces sin fecha límite por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Pakistán, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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