Mueren cinco personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".

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"Lamentablemente, cinco personas han muerto a causa del ataque", ha dicho, antes de especificar que se trata de dos hombres y tres mujeres. "Mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha apuntado.

Sinegubov ha especificado que otras 18 personas han resultado heridas en el ataque, incluidas cuatro que han sido ingresadas en estado grave, sin que el Ejército de Rusia se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

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