Agencias

Mueren cinco personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Guardar
Imagen QE4DYJ4WL5B6JLP5YICYLU6S64

Al menos cinco personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".

PUBLICIDAD

"Lamentablemente, cinco personas han muerto a causa del ataque", ha dicho, antes de especificar que se trata de dos hombres y tres mujeres. "Mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha apuntado.

Sinegubov ha especificado que otras 18 personas han resultado heridas en el ataque, incluidas cuatro que han sido ingresadas en estado grave, sin que el Ejército de Rusia se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski dice que Ucrania podría atacar con drones el acto del 9 de mayo en Moscú

Infobae

Cinco muertos en ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov

Infobae

Carney define a Canadá como "el más europeo de los países no europeos"

Infobae

Bruselas prohíbe los onduladores chinos en los proyectos energéticos con fondos europeos

Infobae

Un arqueólogo español, tras la mítica ciudad perdida de Zerzura

Infobae