Moreno pide mantener un gobierno sin "manos atadas": "Necesitamos tener autonomía y libertad"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha apelado este viernes a un apoyo mayoritario a su partido en las elecciones autonómicas del 17 de mayo para que Andalucía mantenga un gobierno "sin manos atadas" porque es fundamental tener "autonomía y libertad" para tomar las decisiones que permitan que esta comunidad siga progresando.

En un acto público en Palma del Río (Córdoba) en el primer día oficial de la campaña electoral, Juanma Moreno ha llegado al espacio creativo y cultural Santa Clara al son de la canción 'Kilómetro sur', dedicada a Andalucía, y que él mismo interpreta. La grabó durante la precampaña electoral "muy ilusionado", y la idea surgió en las pasadas navidades, según han informado a Europa Press fuentes 'populares', que han precisado que será la sintonía de todos su actos en la campaña.

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Durante el acto de ayer en los Jardines de Murillo de Sevilla previo al arranque oficial de la campaña electoral, se pudo escuchar por primera vez la canción, coincidiendo con la llegada de Juanma Moreno, y en seguida fue un comentario generalizado que el intérprete tenía su misma voz. Juanma Moreno formó parte en su juventud de grupos de música y es aficionado a grupos como 'Viva Suecia', 'Arde Bogotá' y 'Siloé'.

"No es lo mismo tener una mayoría suficiente, de estabilidad y de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar, que estar permanentemente sometido a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España, y estar seis meses esperando a que te den el visto bueno desde Madrid para tener un gobierno", ha expresado Juanma Moreno, en alusión a las negociaciones que el PP tuvo que abrir con Vox, al no lograr mayoría absoluta, en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla-León.

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En referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal, que este viernes ha estado haciendo campaña en Jaén, Juanma Moreno --que no ha mencionado a ese partido en ningún momento-- ha indicado que no contar con una mayoría suficiente, de estabilidad, supone que "alguien en un despacho de Madrid que no conoce Andalucía y no va a conocer como la conocemos nosotros, tome decisiones que nos competen a nosotros".

"Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra. Andalucía necesita autonomía, necesita libertad", ha sentenciado Juanma Moreno, recalcando que "necesitamos independencia para tomar las decisiones en libertad".

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"Que nosotros decidamos como gobierno lo que es bueno para Andalucía, eso es importantísimo, no tener las manos atadas", según ha indicado el presidente de la Junta, quien ha rechazado esas "lecciones" que pretenden dar "algunos que no han gobernado y no tienen experiencia de gestión".

Asimismo, ha considerado sorprendente que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, diga que viene a defender Andalucía, después de "haber dado todo tipo de tributos, de facilidades y de regalos a los separatistas en Cataluña y en el País Vasco" en su reciente etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

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"Durante años se han ido pagando plazo a plazo una serie de letras para que el señor (Pedro) Sánchez siga de presidente del Gobierno y esas letras quien las ha ido firmando es la actual candidata del PSOE-A", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha preguntado "dónde ha estado Andalucía en esos ocho años".

Ha indicado que Montero ha estado más "preocupada por las prioridades que marcaban los separatistas catalanes o los separatistas vascos que por los intereses de los andaluces".

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Juanma Moreno se ha mostrado convencido de que el PP-A va a ganar las elecciones del 17 de mayo porque es el único "proyecto político que entiende, comprende, y respeta los sentimientos, los afectos y los anhelos de los andaluces". Ha manifestado que la de Córdoba va a ser una de las provincias "clave para poder soñar con esa mayoría de estabilidad" y que en Andalucía no ocurra lo que ha pasado en esas comunidades donde el PP no ha logrado mayoría absoluta y ha tenido que negociar con Vox.

"No queremos pasar por eso", ha expresado Juanma Moreno, quien ha defendido que Andalucía ha marcado un "camino distinto a los demás, un camino de convivencia, de futuro y de éxito, y, por eso, necesitamos estabilidad".

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Juanma Moreno ha relatado que el camino del PP-A hacia el Gobierno andaluz no fue "fácil" porque hemos tenido "que ir convenciendo y derribando muros, prejuicios y complejos que había en torno a nuestro proyecto político", y, siete años y tres meses después, "venimos a esta campaña y no venimos con las manos vacías". "Hay objetivos que a los que hemos llegado y sobrepasado y hay otros objetivos que aún no hemos conseguido, pero nadie puede dudar de que, a lo largo de estos siete años y cuatro meses, hemos puesto todo nuestro corazón, empeño, ilusión y talento en un solo objetivo que es que Andalucía y los andaluces".

Durante su intervención, ha expresado su compromiso, si sigue como presidente de la Junta, de continuar desarrollando el plan estratégico de infraestructuras sanitarias de Andalucía para culminar las actuaciones que ya se han iniciado y planificar nuevas inversiones, tanto hospitalarias como los centros de salud y también en los propios equipamientos.

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Juanma Moreno ha manifestado que no hay "varitas mágicas" para resolver los problemas de Andalucía y ha señalado que en el PP-A no son como "otros que en una campaña electoral, van prometiendo el mundo entero". "Nosotros, antes de poner una medida en un programa electoral, lo presupuestamos y lo medimos, y si no lo podemos hacer, no se mete en el programa", ha indicado.

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo, también ha intervenido en el acto, donde ha defendido que Juanma, en un momento muy complejo de la política, ha traído "algo tan importante como es la serenidad, la moderación y la cercanía", mientras que ha generado "confianza, seguridad y estabilidad" que ha servido para que Andalucía haya avanzado. Ha acusado a los partidos de la oposición de querer "romper la estabilidad" y concretamente, "personajes" como la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, que está instalada a diario "en la mentira".

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Previamente al acto público en el espacio cultural, en el que le han puesto la canción 'Cumpleaños feliz' de Parchís, ya que este 1 de mayo cumple 56 años, Juanma Moreno ha dado el pistoletazo de salida a una de las carreras nocturnas, concretamente a la de los más pequeños, que se desarrollan este viernes en Palma del Río.