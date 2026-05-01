La Reina Sofía brilla con un vestido de Alejandro de Miguel en el 80º cumpleaños del Rey Carlos Gustavo de Suecia

Estocolmo se ha convertido en el epicentro de la realeza europea con motivo del 80º cumpleaños del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, una cita que ha reunido a representantes de numerosas casas reales en una cena de gala en el Palacio Real. La Reina Sofía ha sido la encargada de representar a la Casa Real española en esta celebración, a la que han acudido alrededor de 400 invitados entre jefes de Estado, miembros de distintas monarquías y autoridades suecas. La jornada ha estado marcada por varios actos oficiales, desde un servicio religioso Te Deum en la capilla del palacio hasta un banquete de máxima etiqueta, donde las tiaras históricas y los trajes de noche han sido grandes protagonistas.

En ese contexto, la Reina Sofía ha vuelto a acaparar miradas por su elegancia serena y su papel como gran embajadora de la monarquía española en este tipo de citas internacionales. La madre del Rey Felipe VI entró al salón del banquete del brazo del gran duque Guillermo de Luxemburgo, integrándose en un auténtico "desfile" de royals que ha reforzado los lazos institucionales y familiares entre casas reales como la sueca, la noruega, la luxemburguesa o la española.

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Para la cena de gala, doña Sofía ha apostado por un vestido largo en tono turquesa, de escote redondo y caída recta, firmado por el diseñador español Alejandro de Miguel. El diseño, sobrio y muy favorecedor, ha puesto el acento en la elegancia clásica que caracteriza a la reina emérita, demostrando de nuevo la sintonía que mantiene desde hace años con el modisto manchego. La elección del color y del corte aportaba luminosidad y movimiento, remarcando la figura sin estridencias y encajando a la perfección con el protocolo de una cena de Estado.

El vestido de Alejandro de Miguel se ha convertido en uno de los grandes aciertos estilísticos de la velada, destacando entre los numerosos trajes de gala que se han visto en Estocolmo. A sus 87 años, doña Sofía ha dado toda una lección de estilo sobrio y atemporal, apoyándose en un creador que conoce muy bien su gusto y sus necesidades en este tipo de actos. El resultado ha sido un look equilibrado, elegante y muy representativo de la moda española en un escaparate internacional de primer nivel, consolidando aún más el nombre de Alejandro de Miguel como uno de los diseñadores de cabecera de la reina emérita.

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