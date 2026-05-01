Curro Vázquez reconoce lo difícil que es el papel de Tana Rivera como novia de Roca Rey: "No es fácil"

La relación entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey ha cobrado especial relevancia desde la grave cogida que el torero peruano sufrió en la Maestranza de Sevilla, un susto que ha puesto el foco tanto en su evolución médica como en el papel de su entorno más cercano. La nieta de Carmina Ordóñez no se ha separado de él en los días más delicados, acompañándole en la enfermería y pendiente de su recuperación. En este contexto, la voz de Curro Vázquez -tío de Tana y figura clave de la tauromaquia- tiene un peso especial.

Preguntado directamente por el papel que está asumiendo Cayetana como pareja de Roca Rey, el maestro no duda en reconocer la dificultad de esa posición: "Pues sí, no es fácil", admite, dejando claro que vivir al lado de un torero con tanto compromiso y riesgo en cada tarde no es una tarea sencilla. Sus palabras encajan con lo que ya advirtió Fran Rivera sobre el futuro de su hija si la relación se consolida: "Cayetana sabe lo que hay y la dureza del toreo, es duro y si esta relación sigue van a ser unos años de estar siempre en vilo".

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En cuanto al estado de salud de Roca Rey tras la cornada sufrida el pasado 23 de abril, Vázquez se muestra cauto pero optimista. "Está mejor, me imagino. Desde luego, los dos heridos fuertes, como Morante y Roca, me imagino que estarán mejorando", comenta, recordando que no solo el peruano atraviesa un proceso de recuperación delicado. El diestro continúa evolucionando favorablemente tras su paso por la UCI y su estancia en planta, mientras el parte médico apunta a una mejoría progresiva y el entorno confía en que pueda retomar su actividad cuando los médicos lo consideren oportuno.