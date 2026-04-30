Detenido en España un fugitivo de una red criminal reclamado en Colombia por extorsión

Valladolid, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional española detuvo en Valladolid (centro-norte) a un fugitivo reclamado por las autoridades de Colombia por un delito de extorsión, según informó este jueves la Subdelegación del Gobierno en esa ciudad.

El arrestado estaba considerado coordinador en Bogotá de la red criminal conocida como 'El Mesa' y, entre sus funciones figuraba la búsqueda de alianzas con organizaciones delictivas en Europa.

PUBLICIDAD

La operación se inició tras la información recabada por el Grupo de Fugitivos, que apuntaba a la posible presencia del sospechoso en Valladolid.

A partir de esos indicios, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación, que se prolongó durante varios días.

PUBLICIDAD

Las pesquisas permitieron finalmente localizar al individuo y proceder a su detención en la mañana de este jueves en la ciudad española.

El detenido queda ahora a disposición judicial, a la espera de los trámites correspondientes derivados de la reclamación internacional. EFE

PUBLICIDAD