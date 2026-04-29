La cubana Arlenis Sierra, en el Movistar liderado por la alemana Lippert para La Vuelta

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- La cubana Arlenis Sierra figura en la nómina del Movistar Team que competirá en La Vuelta femenina 2026, que se disputará del 3 al 9 de mayo en el noroeste de España, prueba para la que el equipo presentará un bloque que combina experiencia y juventud y estará liderado por la alemana Liane Lippert.

Según confirmó este miércoles el equipo español, además de Lippert, que cuenta 13 victorias como profesional, incluidas etapas en el Tour de Francia de 2023 y el Giro de Italia de 2024 y 2025, el conjunto telefónico ha incluido en su equipo a la neerlandesa Mareille Meijer, la brasileña Tota Magalhães, las españolas Sara Martín y Lucía Ruiz, la francesa Aude Biannic y la cubana Arlenis Sierra.

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Lippert será la principal baza del equipo para la general, al igual que Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024; mientras que Sierra centrará sus opciones en las primeras etapas, con recorridos favorables en Galicia y Castilla y León.

Magalhães, Martín, Ruiz y Biannic tendrán un papel relevante en el trabajo colectivo y en la protección del equipo durante las distintas fases de la carrera.

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La prueba contará con un recorrido de 815 kilómetros dividido en siete etapas, con inicio en Galicia y desenlace en Asturias, donde los finales en alto de Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7) serán decisivos en la lucha por la clasificación general. EFE