Gabriela Guillén, primeras palabras sobre el reencuentro de Bertín Osborne y su hijo David en Sevilla

Bertín Osborne es un hombre nuevo. Dejando atrás las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, la suerte le sonríe al presentador tanto en el terreno personal como en el laboral; con nuevos proyectos televisivos a la vista e inmerso en la transformación de su impresionante finca de Sevilla en un hotel rural de lujo, ha saldado su deuda con Hacienda después de pagar un millón de euros: "No debo ni un céntimo" ha asegurado en declaraciones a LOC en la fiesta que su íntimo amigo 'El Turronero' ha celebrado en la Feria de Abril.

Una reaparición en la que, presumiendo de su "feliz soltería" y dejando claro que lo último que quiere en este momento es volver a enamorarse, el artista también ha revelado que su relación con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén atraviesa por uno de sus mejores momentos, ya que aprovechando la presencia de la paraguaya en la ciudad andaluza para asistir a la Feria, el pequeño Arian David habría estado con él en su finca e incluso se habrían bañado juntos en la piscina.

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Un reencuentro muy especial padre e hijo sobre el que la exconcursante de 'Supervivientes', que está retomando poco a poco la normalidad tras su paso por el reality, se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras de Europa Press.

Aunque en un primer momento no ha querido confirmar si ha coincidido con Bertín en Sevilla, no ha podido contener su sorpresa al enterarse por la prensa de que ha sido el propio cantante el que ha contado su encuentro con el niño en su finca: "¿Ah sí? ¿Lo ha dicho él?". "Sí, sí, estamos bien. Esto es normal ¿no? que pase unos días con su padre" ha expresado, reconociendo que está "muy contenta" porque su pequeño haya podido disfrutar de su padre.

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"Está todo bien, gracias. Oye, se han calmado bastante las aguas que ya estoy en Madrid, ¿vale? Muchas gracias" ha zanjado como respuesta a si las semanas que ha pasado en Honduras han servido para que mejore su relación con el presentador, dejando claro que su relación con Bertín está en un gran momento por el bien de su hijo.