ONU: 7,8 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave en Sudán del Sur

El Cairo, 28 abr (EFE).- La ONU alertó este martes de que 7,8 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria grave en Sudán del Sur, donde 2,2 millones de niños padecen desnutrición aguda en un momento en el que el conflicto y el desplazamiento forzado de gente que este provoca están agravando la delicada situación humanitaria.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Unicef advirtieron en un comunicado conjunto de que la crisis de hambre en el país africano está empujando a estas 7,8 millones de personas a "niveles elevados" de inseguridad alimentaria aguda entre abril y julio de este año.

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"Esto representa el 56 % de la población, uno de los niveles más altos de inseguridad alimentaria aguda en el mundo actualmente", indicaron en la nota, en la que estimaron que 73.300 personas se enfrentan al nivel más grave de inseguridad alimentaria aguda, un incremento del 160 % respecto al último pronóstico.

El aumento de la violencia entre las tropas gubernamentales y la oposición armada, el "desplazamiento masivo", el declive económico o los impactos climáticos están agravando una crisis que reduce día a día la disponibilidad de alimentos a las familias sursudanesas.

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La desnutrición aguda se ve exacerbada por la falta de acceso a servicios de salud y nutrición, ya que "las instalaciones han resultado dañadas o cerradas debido al conflicto", como es el caso del estado nororiental de Jonglei, donde se han registrado al menos 300.000 desplazados por la violencia.

De hecho, cuatro condados de Jonglei y de Alto Nilo corren un "riesgo real de hambruna", ya que las comunidades afectadas por el conflicto se encuentran "aisladas de alimentos, mercados y servicios esenciales, en un escenario catastrófico" de la ya alarmante situación humanitaria en el país.

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Estas organizaciones advirtieron de que para los niños "la situación nutricional ha seguido empeorando", ya que 2,2 millones de menores de entre 6 meses y 5 años sufren malnutrición aguda, un aumento de 100.000 casos en comparación con finales del año pasado.

"Se prevé que hasta julio de este año, 700.000 niños sufran malnutrición aguda grave, la forma más letal. Asimismo, 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes padecen malnutrición aguda, lo que aumenta el riesgo tanto para las madres como para los bebés", alertaron en el comunicado. EFE

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