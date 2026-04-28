Kazajistán desviará su crudo a otras rutas de suministro por situación en torno a Druzhba

Astaná, 28 abr (EFE).- Debido a la imposibilidad de transportar su crudo a Alemania por el oleoducto Druzhba, Kazajistán utilizará rutas alternativas para cumplir con sus compromisos, informó el Ministerio de Energía del país asiático.

Se trata de 260.000 toneladas de crudo, 100.000 de los cuales serán enviados al puerto ruso de Ust-Lugá (en el golfo de Finlandia) y otros 160.000, al Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), según Astaná.

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Según el Ministerio de Energía, el desvío de los flujos se acordó con los transportistas y ya está en marcha.

Las autoridades kazajas subrayaron que el cambio en las rutas de transporte no afectará la implementación del plan anual de producción de petróleo (que se sitúa en aproximadamente 100 millones de toneladas en 2026).

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La infraestructura de transporte existente permite a Kazajistán garantizar exportaciones estables y un suministro ininterrumpido de materias primas a los mercados globales, enfatizaron el Ministerio de Energía del país.

"Eso no es crítico para nuestra industria petrolera", dada la existencia de la KTK, la principal ruta de exportaciones del petróleo kazajo, dijo el primer viceprimer ministro de Kazajistán, Román Sklyar.

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Una respuesta similar a las preguntas de prensa la dio el ministro de Energía, Yerlán Akkenzhenov.

"No tendremos tránsito (por el Druzhba) en mayo", dijo Akkenzhenov, y agregó, citando fuentes no oficiales, que esto se debe a problemas técnicos, probablemente derivados de los recientes ataques con drones contra la infraestructura rusa.

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Agregó, que por el momento se trata solo de la situación en el mes de mayo.

Akkenzhenov subrayó que todo ello no afectará la producción kazaja, ya que existen posibilidades de redistribuir el volumen que iba a ser enviado por el Druzhba, a través de otras rutas.

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La república transportó 2,1 millones de toneladas de petróleo a través del oleoducto Druzhba en 2025. Para 2026, se prevén envíos de aproximadamente 2,5 a 3 millones de toneladas.

La noche del martes 21 de abril, una estación petrolera en la región rusa de Samara, que forma parte de la cadena del suministro del Druzhba, fue atacada con drones, según informó la publicación kazaja EnergyMonitor.

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"El ataque con drones dañó cinco tanques de crudo, cada uno con una capacidad de 20.000 metros cúbicos. La estación de Samara alberga la mayor instalación de almacenamiento, donde fluye petróleo procedente de diversas direcciones (incluido el petróleo kazajo a través del oleoducto Atyrau-Samara)", informó EnergyMonitor.

Según informes no oficiales, la parte rusa carece de la capacidad técnica para restablecer rápidamente el funcionamiento de la estación.

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El oleoducto Druzhba transporta principalmente petróleo de grandes yacimientos como Karachaganak y Kashagan, desarrollados por consorcios internacionales integrados por empresas estadounidenses y europeas y es considerado como la ruta más rápida y económica para el suministro de petróleo a Europa.EFE