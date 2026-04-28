Esteban anula una reunión en Moncloa tras "la falta de respeto" del PSE-EE al publicar una foto tirándose a la piscina

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha anulado una reunión que tenía prevista para este miércoles en Moncloa tras "la falta de respeto" del PSE-EE por haber publicado una foto suya, creada con IA, tirándose a la piscina, después de que el líder jeltzale haya asegurado que había "base" para trabajar un nuevo estatus.

En las redes sociales, el PNV ha asegurado que "no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre", y lo ha calificado de "indecente". "La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada", ha asegurado la formación jeltzale.

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La polémica ha saltado después de que los socialistas vascos, socios de Gobierno del PNV, hayan censurado a Esteban el optimismo que ha mostrado este martes sobre las conversaciones en torno al nuevo estatus, y hayan recordado que "coincide" con la decisión de los jeltzales de "seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados" con los socialistas.

Estas declaraciones se han producido en un contexto delicado en las relaciones entre jeltzales y PSE-EE cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, que fija el uso del euskera en la las oposiciones para la administración, después de que las negociaciones entre ambos parecen haber encallado y se teste la disposición al acuerdo con EH Bildu.

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Los socialistas vascos han replicado, en la red social X, a las manifestaciones de Aitor Esteban con la frase: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto", que acompañan con una foto, generada con IA, del líder jeltzale arrojándose a una piscina.

"La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad", ha defendido el Partido Socialista, para asegurar que, "con estos ingredientes, será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

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