El Real Zaragoza denuncia el "criterio dispar" en las decisiones arbitrales del derbi ante el Huesca

El Real Zaragoza ha mostrado este lunes su "absoluta disconformidad" con la actuación arbitral del castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo en el derbi de este domingo ante la SD Huesca en El Alcoraz, que acabó con derrota del conjunto maño (1-0) y que estuvo marcado por el violento puñetazo del portero visitante Esteban Andrada al capitán local Jorge Pulido.

"El Real Zaragoza manifiesta su absoluta disconformidad con la actuación arbitral que empleó el colegiado en el encuentro disputado este domingo frente a la SD Huesca, sobre todo el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas. A nuestro juicio, condicionó clara y directamente el resultado del mismo", señaló en un comunicado.

En el descuento del duelo de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion en el estadio oscense, Andrada empujó a Pulido y el árbitro le enseñó una segunda amarilla que le costó la expulsión. Fue entonces cuando el guardameta argentino se fue corriendo a por el capitán local, al que propinó un puñetazo en la cara.

"En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", recogió el colegiado en el acta del encuentro.

También fueron expulsados Dani Tasende, del Zaragoza, por dar una patada a un rival, y el portero del Huesca Dani Jiménez, que tras la agresión de Andrada a su compañero se fue a por él y le dio otro puñetazo en la cabeza.

El Real Zaragoza volvió a condenar el comportamiento de su guardameta. "Este hecho no es óbice para que el club, de manera inmediata, condenara con rotundidad las imágenes que se dieron en los instantes finales del partido y que manchan la imagen del Real Zaragoza, algo que no se debería haber producido nunca".

"Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno. Esto, en ningún caso justifica la agresión de nuestro jugador Esteban Andrada ni la situación deportiva que atraviesa el club y que se ha visto inmerso prácticamente durante todo el curso", añadió.

"Es por ello que, volvemos a reclamar de cara a la recta final del campeonato que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición. Más, si cabe, en una fase final de la temporada en la que hay tanto en juego", concluyó.