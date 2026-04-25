Jordi Fernández: "La temporada es muy positiva porque los jóvenes jugaron muchos minutos"

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 25 abr (EFE).- El entrenador catalán Jordi Fernández, primer técnico nacido en España en dirigir una franquicia NBA, aseguró en una entrevista con EFE que su segunda temporada liderando el banquillo de los Brooklyn Nets ha sido "muy positiva" por todo el desarrollo de jugadores jóvenes que ha tenido el equipo.

"Hemos tenido el róster más joven de la liga y los jóvenes han jugado muchos minutos. Hemos liderado la liga en minutos jugados por los 'rookies', que han disputado más de 6.000 minutos, y esto es muy importante para nosotros", valoró el entrenador de los Brooklyn Nets.

Jordi Fernández (Badalona, 1982) se convirtió en la temporada 2024-25 en el primer técnico nacido en España en dirigir una franquicia NBA, y ahora cierra su segundo curso en el banquillo de los Nets catalogándolo de "muy positivo".

"Este proceso de aprendizaje y de desarrollo son victorias que no se ven en la clasificación, pero que nos ayudarán en el día de mañana. No hay nada mejor para mis jugadores que la experiencia en partidos reales que puedan tener de forma competitiva", señaló el catalán.

Los Nets terminaron este año en decimotercera posición del Este con un balance de 20 victorias y 62 derrotas, lejos de los puestos de 'playoff' y con estadísticas ligeramente peores que en la primera campaña de Fernández, en la que cosecharon 26 victorias y 56 derrotas y terminaron decimosegundos.

"Hay que ser autocríticos siempre. Evidentemente la gente piensa mucho en los resultados, y por esto es un verano muy importante para nosotros, pero hemos tenido muchas victorias que no se reflejan en la clasificación, sino a nivel de desarrollo de jugadores", argumentó el entrenador oriundo de Badalona.

Fernández y los Nets firmaron esta semana una renovación "multianual" que para Jordi es otro "voto de confianza" que ya sintió desde el inicio, cuando empezaron el proceso de reconstrucción del equipo.

"Creo que esta comunión entre propietario, dirección técnica y cuerpo técnico ha sido muy buena estos dos años. Es muy importante que crean en ti. Siempre hemos tenido una buena comunicación y nos hemos sentido apoyados, pero cuando te lo demuestran contractualmente, más no se puede pedir", expresó.

Fernández siempre defiende que llegar a ser el primero en dirigir una franquicia NBA "no es el final de nada", ya que es ahora cuando tiene todos los retos por delante, con un equipo como los Nets donde quiere imprimir un carácter competitivo y promover el desarrollo de las jóvenes promesas.

"Para mí el final de algo es como perder la ilusión, significa haber llegado lo más arriba del todo. El día que no tenga esa ilusión, seguramente me verás en Badalona, viviendo con mis amigos y mi familia. Estar aquí sacrificando mucho es porque los objetivos a corto y medio plazo son muy importantes para tener esta ilusión en el día a día", explicó sobre sus ganas de seguir en Estados Unidos.

La franquicia de momento no le ha puesto un objetivo específico a Fernández, pero el entrenador badalonés reconoce que el siguiente paso de este proyecto joven es "mejorar en competitividad y hacer del equipo un grupo ganador".

"La mejora se tiene que mostrar porque este es un negocio que tienes que producir siempre por encima de lo esperado. Pero ahora mismo no tiene ningún sentido poder decir que este año vamos a hacer equis. Lo importante es no saltarse ningún paso, ver qué podemos construir este verano, los cambios que podemos hacer y a partir de aquí las exigencias van a llegar", recalcó.

En los últimos años, los equipos que terminan en las peores posiciones de la liga han sido criticados y acusados por parte de los aficionados de no competir al máximo sus partidos deliberadamente para aprovecharse del sistema de la lotería del 'draft'.

"Creo que la liga siempre ha sido excepcional en adaptar las normas y siempre está dispuesta a hacer los cambios necesarios para que el producto sea mejor. Esto es un ejemplo más. Hay que confiar en lo que Adam Silver y su equipo van a hacer. Hay que apoyarles porque creo que tiene que ser un producto con integridad, competitivo y que al final los que disfruten sean los espectadores", cerró finalmente Fernández sobre este polémico tema. EFE

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