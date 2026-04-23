La UA urge a permitir acceso humanitario y liberar presos en República Democrática Congo

Nairobi, 23 abr (EFE).- La Unión Africana (UA) pidió este jueves la implementación de los compromisos alcanzados en la ronda de negociaciones que mantuvieron en Suiza la pasada semana el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, expresó "su esperanza de que estos avances permitan un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, así como la liberación de los prisioneros en un plazo de diez días".

Esto "supondría un importante paso adelante en la protección de la población civil y el fortalecimiento de la confianza entre las partes", así como "un impulso renovado a los esfuerzos que está realizando la UA para poner fin al conflicto y promover una estabilidad duradera", señaló.

Tras cinco días de negociaciones en la ciudad suiza de Montreux, ambas partes firmaron el viernes pasado una declaración conjunta en la que acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo del alto al fuego y garantizar el acceso humanitario a la población civil en el este congoleño, donde se desarrollan los combates entre el M23 y las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC).

Este acuerdo se enmarca en los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Esas conversaciones fueron trasladadas a territorio suizo debido a la inestabilidad causada por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE