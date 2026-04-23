Agencias

La Corte Penal Internacional confirma todos los cargos contra Duterte y lo envía a juicio

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La Haya, 23 abr (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como “guerra contra las drogas”, y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen “motivos fundados” para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. EFE

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