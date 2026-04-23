Apple soluciona el fallo de seguridad de iOS 26.4.2 que permitía acceder a los mensajes borrados de 'apps' como Signal

Apple ha lanzado una corrección de seguridad para iOS 26.4.2 y iPadOS 26.4.2, con la que soluciona un fallo identificado recientemente que permitía acceder a los mensajes borrados de aplicaciones como Signal en un iPhone, desde el historial de notificaciones.

Los dispositivos iPhone son algunos de los que más problemas plantean a la hora de recuperar información debido a soluciones como el bloqueo o la ocultación de aplicaciones, Secure Enclave, las contraseñas para aplicaciones o el reinicio por inactividad, entre otras.

Sin embargo, recientemente el FBI consiguió acceder a los mensajes de la aplicación Signal borrados de un iPhone mediante el historial de notificaciones, consiguiendo recuperarlos incluso después de que la 'app' de mensajería hubiera sido borrada del dispositivo. Para ello, el análisis forense se centró en el historial de notificaciones 'push' del iPhone, que guardó de manera local copias de los mensajes entrantes.

Ahora, Apple ha lanzado una actualización de seguridad tanto para iOS 26.4.2 como para iPadOS 26.4.2 que soluciona este fallo de seguridad, al que se refiere como un problema de registro mediante una mejor edición de los datos, identificado como CVE-2026-28950.

Así lo ha compartido en un comunicado en su página de soporte, donde ha detallado que el problema permitía que las notificaciones marcadas para su eliminación pudieran conservarse "inesperadamente" en el dispositivo.

Por tanto, a través de esta corrección, se evitará que los mensajes eliminados de este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea permanezcan en la base de datos de notificaciones del sistema operativo.

Concretamente, esta actualización está disponible para 'smartphones' iPhone 11 y posteriores, iPad Pro de 12,9 pulgadas de tercera generación y posteriores, iPad Pro de 11 pulgadas de primera generación y posteriores, iPad Air de tercera generación y posteriores, iPad de octava generación y posteriores, y iPad mini de quinta generación y posteriores.

No obstante, se ha de tener en cuenta que, en el caso de Signal, cuenta con una opción que permite configurar el contenido que se muestra en una notificación, permitiendo no incluir el nombre del contacto ni el texto del mensaje.