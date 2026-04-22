Agencias

La CPI confirma su jurisdicción sobre caso contra Duterte y rechaza ponerlo en libertad

Guardar

La Haya, 22 abr (EFE).- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.

Por mayoría, los magistrados avalaron la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que en octubre pasado concluyó que la CPI puede investigar los presuntos crímenes cometidos durante la "guerra contra las drogas" en Filipinas entre 2011 y 2019, periodo en el que el país aún formaba parte del tribunal. EFE

Últimas Noticias

Deutsche Telekom cae en la Bolsa de Fráncfort ante la hipótesis de una fusión con T-Mobile

Deutsche Telekom cae en la Bolsa de Fráncfort ante la hipótesis de una fusión con T-Mobile

China agradece a varios países africanos el veto a la entrada del avión del presidente de Taiwán

China agradece a varios países africanos el veto a la entrada del avión del presidente de Taiwán

Nace la Asociación de Escritores Hispanos para visibilizar el español en Países Bajos

Infobae

Irán asegura que "no hay problemas" en el suministro de alimentos pese al bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz

Irán asegura que "no hay problemas" en el suministro de alimentos pese al bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz

Muere un civil tras ataque de dron ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod

Infobae