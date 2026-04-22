El uruguayo Almada es "optimista" sobre la permanencia del Oviedo en Primera División

Oviedo (España), 22 abr (EFE).- El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, se mostró "optimista" acerca de la permanencia de su equipo, que pertenece al mexicano Grupo Pachuca, en la LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), en cuya clasificación es actualmente último.

"Siempre fui optimista y sólo me puedo lamentar por los partidos que pudimos ganar y no lo hicimos. Hay que seguir demostrando que podemos estar ahí, para ganar partidos sólo nos queda ser superiores a nuestros rivales. Nos queda la parte más importante del campeonato", dijo este miércoles sobre las opciones de salvación de los suyos, que a falta de siete jornadas para el final se encuentran a seis puntos de salir de la zona de descenso.

Su primer escollo será el Villarreal, rival de los azules este jueves (Carlos Tartiere, 19.30 GMT) en la trigésima tercera jornada de Liga, que, según explicó, va a demandarles "mucha concentración sin balón".

"El Villarreal tiene una calidad muy determinante, están en una posición de privilegio y su plantilla es de las más valiosas. Intentaremos tener el balón y administrarlo, pero todos los aspectos son importantes y hay que tratar que no nos hagan daño", explicó el entrenador carbayón en rueda de prensa, justo antes del último entrenamiento de los suyos antes de la cita ante el 'submarino amarillo'.

El Oviedo tendrá que hacer frente a dos partidos en apenas cuatro días, ambos en el Carlos Tartiere y el segundo ante un rival directo como el Elche, y aunque el técnico montevideano reconoce que "las rotaciones podrían ser necesarias", aseguró que ahora mismo "el partido ante el Villarreal es el más importante".

Almada, que no podrá contar con un titular habitual como el uruguayo Nico Fonseca por sanción, ya sabe que tendrá que hacer frente a estos dos partidos ante Villarreal y Elche con las bajas por lesión de Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés. EFE

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