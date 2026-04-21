Tim Cook deja de ser CEO: así han sido sus años liderando Apple tras consolidar la era moderna del fabricante de iPhone

Tim Cook dejará el liderazgo de Apple como director ejecutivo para dar el paso a John Ternus como sucesor, iniciando una nueva etapa con los de Cupertino como presidente ejecutivo, tras 15 años de innovación en iPhone y consolidar la compañía como una de las más valiosas e influyentes en la actualidad.

En plena celebración del 50 aniversario de Apple, la tecnológica ha decidido dar un giro de guion a su estructura ejecutiva. El actual responsable de la unidad de 'hardware', John Ternus, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la compañía de la manzana en sustitución de Tim Cook, quien pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo, a partir del 1 de septiembre.

Timothy Donald Cook (1960, Alabama, Estados Unidos) es actualmente reconocido por su amplia y consolidada carrera tecnológica que, aunque alcanzó su punto álgido con Apple, comenzó mucho antes.

Su primera incursión laboral comenzó de la mano del gigante International Business Machines Corporation (IBM), donde pasó 12 años ocupando cargos directivos en la división de manufactura y distribución para Norteamérica y Latinoamérica. Después, se trasladó a la compañía de equipos electrónicos de alto rendimiento Intelligent Electronics y, tras ello, saltó a la compañía de ordenadores Compaq.

Cook no pisó las instalaciones de los de Cupertino hasta el año 1998, cuando fue contratado por el entonces icono de Sillicon Valley y CEO de Apple, Steve Jobs.

Sus primeros pasos en Apple fueron como responsable de la cadena de suministro global, aunque también pasó por cargos como responsable de las ventas y operaciones mundiales de la compañía, así como del servicio y el soporte técnico de Apple en todos los mercados y países.

Igualmente, sus logros en la tecnológica incluyen la dirección de la división Macintosh de Apple, así como propiciar un impulso clave en el desarrollo continuo de las relaciones estratégicas con distribuidores y proveedores.

Durante este periodo, ya se puso frente a la dirección de la empresa en algunas ocasiones, debido a las ausencias médicas de Steve Jobs ocasionadas por su larga enfermedad de páncreas. Finalmente, Tim Cook fue nombrado CEO en agosto de 2011, momento en que cogió las riendas de la tecnológica meses antes de que la enfermedad pudiera con Jobs, que falleció el 5 de octubre, a los 56 años de edad.

Desde entonces, el directivo ha lidiado con las expectativas de igualar la figura de genio tecnológico que ostentaba Jobs y, aunque quizá con otro estilo, ha conseguido consolidar Apple como una de las compañías más valiosas e influyentes del mundo en la actualidad.

ESTRATEGIA Y PRODUCTOS POR LOS QUE MÁS HA APOSTADO

Reconocido por un estilo de liderazgo más colaborativo y discreto que el de su predecesor, a Cook se le ha conocido durante estos 15 años de liderazgo por un comportamiento más centrado en el trabajo, como un ejecutivo que se deja guiar por los datos y que sabe escuchar a los que le rodean.

Con esta perspectiva, Cook ha liderado el lanzamiento y consolidación de productos clave, con cambios evidentes en su oferta de productos, aunque siempre manteniéndose fiel a la filosofía de la compañía: pensar en el diseño como servicio del usuario.

Por ejemplo, durante sus años de CEO, se ha dejado atrás uno de los que fue considerado dispositivo clave para la compañía. No es otro que el iPod, que perdió presencia en la estrategia de la compañía a causa de una evolución del mercado. Concretamente, se dejaron de fabricar en 2022 en favor de los servicios de 'streaming' de música para los dispositivos móviles, con Apple Music.

Respecto a los iPhone, su dispositivo estrella, destaca el cambio de estrategia liderado por Cook hacia pantallas más grandes, en contraposición a la visión que tenía Jobs. Sobre todo, desde la serie iPhone 6, cuando pasaron a ser 'smartphones' de 4,5 y 5,5 pulgadas, frente a los tamaños reducidos de los modelos anteriores como el iPhone 4. Siguiendo esta evolución, los últimos modelos de iPhone cuentan con pantallas de hasta 6,9 pulgadas, como es el caso del iPhone 17 Pro Max.

Los iPad, por su parte, han ampliado sus opciones con productos como el iPad Mini (2012), la versión Air (2013) o el iPad Pro (2015), con la intención de adaptarse a las necesidades de cada usuario y hacerlos más potentes y delgados, todo ello enfocado a la productividad y el entretenimiento.

Tanto para iPhone como para iPad se ha apostado por distintos diseños de bordes rectos y redondeados, por un formato de todo pantalla eliminando el conocido botón inferior central, paneles cada vez más visuales como las pantallas Liquid Retina XDR, así como por un enfoque cada vez más relevante para la cámara y las capacidades fotográficas.

Bajo su liderazgo, Apple también dio el salto estratégico a los chips propios con Apple Silicon que se lanzaron inicialmente con la versión M1 en los ordenadores MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini.

La potencia de estos chips se introdujo en la gama de iPad, y ha continuado evolucionando hasta octubre del pasado año, cuando se presentó el M5, que avanza hacia la era de la inteligencia artificial (IA).

Igualmente, Cook supervisó el lanzamiento de nuevas categorías de producto como el Apple Watch, el primer reloj inteligente que llegó a España 2015 para consolidarse posteriormente como uno de los 'wearables' más solicitados, con funciones específicas enfocadas al deporte y al cuidado de la salud.

Lo mismo ocurrió con los AirPods, que llegaron en 2016 como un nuevo dispositivo que reinventó los auriculares al tratarse de una forma de escuchar audio sin cables, con sonido de alta calidad.

Por otra parte, más allá de sus dispositivos, el liderazgo de Cook también ha liderado una expansión del negocio de servicios, que incluye Apple Music, Apple TV+ y Apple Pay, entre diversos cambios para la compañía de la manzana.

Además de todo ello, Cook ha situado temas como la privacidad de los usuarios, la diversidad y la neutralidad de carbono en el centro del discurso corporativo, comprometiendo a la empresa con objetivos ambientales ambiciosos.

LA IA Y LA REALIDAD MIXTA

Entre los dispositivos más novedosos que ha incorporado Apple recientemente, en la última etapa del liderazgo de Tim Cook, no se puede dejar de hablar de su visor de realidad mixta (RM) Apple Vision Pro, que fue lanzado en febrero de 2024, con un precio de 3.499 dólares y acceso a más de un millón de aplicaciones procedentes de iOS e iPadOS.

Este visor presenta una interfaz que retoma el lenguaje de diseño de iOS y Mac, se puede controlar con los ojos, las manos y la voz; e integra pantalla con sistema EyeSight, que proyecta la imagen de los ojos de quien lo utiliza.

En lo relativo al la inteligencia artificial (IA), es uno de los campos en los que Apple se ha quedado atrás bajo la dirección de Cook y ante el auge de otras tecnológicas como es el caso de OpenAI, Meta o Google.

No obstante, ha marcado una revolución en sus sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS y watchOS, principalmente, de la mano de Apple Intelligence, su suite de herramientas impulsadas por IA con opciones de escritura, resumen de mensajes o formas de edición de fotos, que llegó con iOS 18.1.

También pretende marcar una nueva experiencia de la mano de su asistente renovado Siri, que se espera que llegue este año 2026 para ofrecer una visión de IA integrada, de la mano de los modelos de Google Gemini.

Con todo, Tim Cook continuará como CEO de Apple durante los próximos meses en un periodo de transición, en el que se celebrará su conferencia anual de desarrolladores WWDC el 8 de junio y donde se dará a conocer su asistente Siri renovado, hasta que finalmente John Ternus coja el relevo como director ejecutivo y Cook de un paso a un lado para convertirse en presidente ejecutivo, desde donde continuará liderando la compañía.