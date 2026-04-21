Marlaska sobre la regularización de presos preventivos: "Instituciones Penitenciarias ha cumplido"

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este martes 21 de abril que "Instituciones Penitenciarias" ha cumplido al emitir una orden que pide a prisiones que informen a los migrantes presos del proceso extraordinario de regularización.

En este sentido, ha asegurado que también cumplirán el resto de autoridades que van a intervenir en el procedimiento de regularización. "Van a cumplir evidentemente con sus obligaciones y de acuerdo a lo que viene recogido en el Real Decreto", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En relación a la posibilidad de que los migrantes presos preventivos sin antecedentes puedan regularizarse, el titular de Interior se ha limitado a afirmar: "He dicho que ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizado. Evidentemente, los presos condenados tienen antecedentes penales. También hay gente en libertad, después de cumplir pena, que sigue teniendo antecedentes penales, con lo cual tampoco son susceptibles de regularización. Hay presos preventivos que pueden tener antecedentes penales, por hechos por los que han sido condenados anteriormente y que todavía estén vivos. Tampoco tienen opción alguna a ser regularizados porque requisito imprescindible es carecer de antecedentes penales. El resto de personas susceptibles de regularización en todo el ámbito van a ser sometidos a una valoración en términos de si cada una de ellas suponen un riesgo para la seguridad nacional, seguridad pública u orden público que va a realizar la Policía Nacional. Desde luego, ese informe es sustancial a la hora de determinación del derecho o no a la residencia".

Igualmente, Marlaska ha recalcado que aquel que no tenga antecedentes penales, "todo su historial va a ser estudiado y valorado", entre otras cuestiones, "por si supone o no un riesgo". En cuanto a estos informes, que le correponde a la Policía, se ha mostrado "muy seguro y convencido" de que estos van a ser "absolutamente procedentes, oportunos".

La comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del organismo dependiente del Ministerio del Interior, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que se "garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria.

De esta forma, se insta a informar a la población interna extranjera de la existencia del Real Decreto 316/2026 de 14 de abril mediante la difusión en los tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas, "determinando el profesional del equipo técnico que tendrán como referencia a estos efectos".

Prisiones añade que, en caso de que sea necesario, se deberá dar apoyo lingüístico y que "toda la información que requiera la persona solicitante sea facilitada a la mayor brevedad".

Asimismo, se ordena que haya un registro y anotación en el expediente personal tanto si consta esta documentación como si no existiera total o parcialmente, al objeto de contabilizar todas las solicitudes de regularización.