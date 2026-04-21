La UE prorroga las sanciones impuestas contra individuos y entidades acusadas de "desestabilizar" Moldavia

La Unión Europea ha anunciado este martes la extensión durante un año de las sanciones impuestas contra un total de 23 individuos y cinco entidades por "desestabilizar, socavar y amenazar la soberanía e independencia de Moldavia", por lo que estas restricciones se mantendrán en vigor hasta el próximo 29 de abril de 2027.

"Los individuos y entidades que se encuentran sujetos a este régimen de sanciones estarán sujetos a la congelación de sus bienes y se restringirá el acceso a sus fondos y recursos económicos directos o indirectos", ha indicado el Consejo en un comunicado.

Además, esto también incluye medidas de prohibición al viaje para las personas sancionadas, que no podrán entrar o transitar el territorio de ninguno de los Estados miembro de la UE.

"El Consejo Europeo reafirma su compromiso a seguir trabajando junto a Moldavia para reforzar la resiliencia del país y su estabilidad frente a actividades persistentes de desestabilización por parte de Rusia, lo que incluye ataques híbridos, que tienen como objetivo las instituciones democráticas del país", recoge el texto.

En este sentido, ha afirmado que la UE sigue mostrando un "apoyo inquebrantable a Moldavia y su resiliencia, seguridad, estabilidad, economía y suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de Rusia".