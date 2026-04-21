Iberia y Profuturo benefician a 270.000 estudiantes en América Latina tras un año de alianza

Iberia y ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, celebran el primer aniversario de una colaboración estratégica que ha permitido fortalecer la educación en entornos desfavorecidos de América Latina.

Durante este primer ejercicio, la aerolínea ha facilitado el traslado de los equipos técnicos del programa a países como México, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, garantizando el seguimiento sobre el terreno de una iniciativa que en estos territorios alcanza a más de 800 centros escolares, 60.000 docentes y cerca de 270.000 estudiantes.

El apoyo logístico prestado por Iberia ha sido fundamental para que el equipo de Monitoreo y Evaluación de ProFuturo recoja evidencias directas e historias reales sobre el impacto de la tecnología en las aulas.

Gracias a estos desplazamientos, se ha podido constatar la transformación de las dinámicas de enseñanza en países como México, donde el programa opera en 195 escuelas con 34.500 docentes, o Perú, donde la ayuda llega a 467 centros y beneficia a casi 198.000 alumnos.

Estas visitas permiten comprender de primera mano los retos de cada contexto y mejorar de forma continua un modelo educativo que busca reducir la brecha digital y social.

Asimismo, la colaboración ha hecho posible que los equipos de Operaciones se desplacen a Ecuador, Chile y Perú para coordinar acciones con socios locales e instituciones educativas.

En el último año, el proyecto se ha consolidado en Ecuador atendiendo a más de 28.000 estudiantes y en Chile a más de 8.000 alumnos, asegurando que la estrategia se ajusta a las necesidades reales de cada territorio.

Estos acompañamientos técnicos tienen un impacto directo en la calidad de la enseñanza y en la creación de nuevas oportunidades para los menores en situaciones de vulnerabilidad.

Más allá del seguimiento técnico, la alianza con Iberia ha permitido reforzar la red global del programa mediante el traslado de proveedores y miembros de jurados internacionales, como en el caso del Hackathon organizado por ProFuturo con la participación de expertos de Brasil.

Estas acciones de movilidad han sido clave para mejorar la ejecución del proyecto y asegurar que las actividades avanzan de manera eficaz.

Con este balance, ambas entidades reafirman su compromiso con una educación de calidad que, apoyada en la conectividad y la innovación, actúe como motor de cambio para las futuras generaciones de la región.