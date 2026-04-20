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Última hora. José Coronado rompe su silencio y desmiente rotundamente su boda con Irene López

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'El Debate' revelaba este lunes a primera hora de la mañana que después de cuatro años de discreto noviazgo José Coronado se habría dado el 'sí quiero' por primera vez a los 68 años en una boda 'secreta' con la actriz Irene López en una ceremonia íntima que se habría celebrado hace varias semanas a la que habrían asistido sus familiares y amigos más cercanos, y los dos hijos del actor: Nicolás -en común con Paola Dominguín-, y Candela, fruto de su relación con la artista Mónica Molina.

Una noticia de la que rápidamente se hacían eco numerosos medios de comunicación -entre ellos Chance- que el protagonista de 'Vivir sin permiso' ha desmentido rotundamente en declaraciones telefónicas a Lecturas ante el revuelo que ha provocado su supuesto enlace.

"Nada más cerca de la realidad" ha asegurado a la citada publicación sin poder contener una carcajada, aprovechando además la ocasión para pedir a la revista que aclarase públicamente que no es cierto que se ha casado con Irene, a la que conoció durante el rodaje de la serie 'Entrevías' en 2022 y con la que su última aparición pública -ya que prefieren vivir su historia de amor lejos de los focos- se produjo en mayo de 2025 cuando el actor recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo en la sede de la Comunidad de Madrid.

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