Tellado defiende la "prioridad nacional" del pacto extremeño PP-Vox y garantiza ayudas a Cáritas: "No les va a afectar"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este miércoles el acuerdo que ha sellado su partido con Vox en Extremadura ante la polémica en torno al concepto de "prioridad nacional" introducido por Vox, al tiempo que ha garantizado ayudas a organizaciones como Cáritas, que puede estar "tranquilas" porque no les va a "afectar". Dicho esto, ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a que se atreva a denunciarlo porque, a su entender, ese pacto no será "impugnado" en los tribunales.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Tellado ha señalado que el pacto extremeño es "bueno para los ciudadanos" y lo demostrarán en los "próximos cuatro años".

"Y desde luego estamos seguros, no será impugnado por los tribunales. Al contrario de lo que ocurre con los pactos de Sánchez. Sus amenazas del día a día no nos intimidan. Que se atreva y lo denuncie. Le estaremos esperando", ha enfatizado.

De esta forma, ha respondido a Sánchez, quien este fin de semana amenazó con "recurrir con toda la fuerza del Estado" la "prioridad nacional" exigida por Vox en Extremadura, ya que, según dijo, ese pacto "traiciona la historia" de esa comunidad, que tradicionalmente ha sido una "tierra de migrantes".

Uno de los puntos que ha abierto más debate es el relativo a la "prioridad nacional" que aparece en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Desde Vox, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo han señalado en una entrevista en 'El País' que las ONG que acogen inmigrantes irregulares no podrán recibir subvenciones autonómicas, "tampoco las de la Iglesia".

AYUDAS A ONGs QUE PROMUEVAN LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Al ser preguntado si se eliminarán todas las subvenciones y ayudas a organizaciones como Cáritas por acoger inmigrantes, Tellado ha explicado que el texto dice que se eliminarán "las ayudas a ONGs que promuevan la inmigración ilegal", subrayando que eso es "un delito".

Dicho esto, ha explicado que esta medida "se ha incluido en términos idénticos o similares en acuerdos anteriores en otros territorios de España, por ejemplo en los acuerdos de investidura del año 2023 en Aragón o en el acuerdo de investidura de Baleares también en el verano de 2023".

Es más, ha dicho que en las negociaciones presupuestarias del año 2025 "se incluyó también en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia". "Y en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones", ha destacado.

Tellado ha señalado que el PP entiende que "a quienes colaboran con las mafias" y "a quienes trafican con personas", las arcas públicas "no deben financiarles". Y eso, a continuado, el PP lo va a defender "dentro y fuera del acuerdo con Vox". "Lo vamos a defender desde todas las administraciones donde gobierna el Partido Popular. Por lo tanto imaginamos que nadie estaría de acuerdo en financiar prácticas inhumanas", ha resaltado.

Tras ello, ha explicado que organizaciones como Cáritas, "que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y toda condición", "pueden estar completamente tranquilos con este acuerdo" de PP y Vox en Extremadura "porque no les va a afectar".

LA PRIORIDAD NACIONAL Y EL ARRAIGO

Al ser preguntado por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dudando del encaje legal que tiene la 'prioridad nacional', Tellado ha asegurado que lo que significa ese concepto es que "se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país", haciendo hincapié en "el arraigo".

"Hablamos de criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio. Por lo tanto, con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento", ha resaltado.

Tellado ha indicado que "en esos términos se tiene que entender el acuerdo" sellado con Vox porque "el criterio de prioridad nacional no es eliminatorio" sino "una cuestión más a tener en cuenta a la hora de conceder ayudas".

Además, ha dicho que el desarrollo de la medida "ha quedado" como lo defiende el Partido Popular "desde hace tiempo", recordando que se puede comprobar en el Plan Nacional de Vivienda o en el Plan Nacional de Inmigración, que incluían esta cuestión.

"Es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real y la contribución tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales", ha manifestado Tellado, para subrayar que eso es lo que su partido va a defender.

"QUÉ DIVERTIDO VER RABIAR A TODA LA IZQUIERDA"

Ante las críticas del Gobierno y otros partidos al pacto extremeño, Tellado ha dicho que está siendo "divertido" ver "rabiar a toda la izquierda por el acuerdo de gobierno" que han alcanzado en Extremadura y que ellos hablen de "cesiones" del PP al partido de Santiago Abascal. "Qué gracioso escuchar a los que pactan con Bildu echarse las manos a la cabeza porque hemos pactado con Vox", ha resaltado.

El 'número dos' del PP ha indicado que su partido prefiere "un gobierno solitario como el de Juanma Moreno" en este momento en Andalucía. "Pero mejor uno como el de María Guardiola que uno como el de Pedro Sánchez. Mil veces mejor, millones de veces mejor", ha aseverado, para añadir que "el pacto de Sánchez con todos los enemigos del Estado sí es malo" mientras que el del PP con Vox "es bueno para los ciudadanos".

En este punto, se ha mostrado convencido de que el pacto extremeño no será impugnado por los tribunales, "al contrario de lo que ocurre con los pactos de Sánchez". "Sus amenazas del día a día no nos intimidan. Que se atreva y lo denuncie. Le estaremos esperando", ha abundado.

Tellado ha insistido en que el acuerdo de Extremadura "es una gran noticia" y ha añadido que el PP espera celebrar "idéntico éxito dentro de unos días también en Aragón", con el objetivo de investir a Jorge Azcón presidente.

Se trata, ha proseguido, de "seguir recorriendo el camino de éxitos electorales hasta concluir a nivel nacional con la victoria del PP sobre Pedro Sánchez". "Es lo que España necesita, es lo que los españoles anhelan y nosotros cuando llegue ese momento les podemos comprometer que estaremos a la altura", ha apostillado.