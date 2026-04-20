Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso al FIV en fallo ovárico prematuro

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden SND/356/2026, por la que refuerza la vigilancia en salud pública y actualiza la cartera común del Sistema Nacional de Salud, ampliando, entre otras actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, la 'prueba del talón', que pasa a 21 enfermedades; el cribado poblacional de cáncer colorrectal hasta los 74 años; y la edad de acceso a la fecundación 'in vitro' con óvulos donados en casos de fallo ovárico prematuro.

Además, la orden, que entrará en vigor este martes, actualiza el anexo de salud pública para desplegar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, refuerza los sistemas de alerta precoz y la participación de la Atención Primaria y especializada en la notificación de riesgos dentro de la cartera de servicios comunes de salud pública, y modifica la composición del Comité Asesor para la Cartera Común de Servicios en el Área de Genética, incorporando dos vocalías en representación de federaciones o agrupaciones de asociaciones de pacientes.

Finalmente, redefine la rehabilitación de pacientes con déficit funcional para orientarla a mantener la máxima autonomía y la calidad de vida, en coherencia con la Ley 3/2024 sobre ELA y otras enfermedades de alta complejidad; incorpora un nuevo programa poblacional de cribado prenatal de preeclampsia en mujeres embarazadas, y obliga a desarrollar sistemas de información y evaluación estatal de los programas de cribado neonatal y prenatal, con informes anuales publicados por Sanidad.

(Habrá ampliación)