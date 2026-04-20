Paraguay anuncia boletos personalizados y reconocimiento facial en estadios tras violencia

Asunción, 20 abr (EFE).- El ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este lunes que el Estado exigirá a los clubes de fútbol la venta de boletos personalizados y que se implemente el reconocimiento facial anunciado meses atrás en los estadios del país, después de los incidentes violentos en el superclásico del domingo entre Cerro Porteño y Olimpia.

"Esa historia de que una (persona) tenga en su teléfono (los boletos de) 20, 30, 40 personas, va a cambiar", dijo Riera durante una rueda de prensa en Asunción, un día después de que el partido en el estadio Defensores del Chaco fuera suspendido en la primera mitad ante los enfrentamientos entre hinchas y policías que dejaron al menos 72 heridos.

Asimismo, señaló que Paraguay implementará "paulatinamente" tecnología de reconocimiento facial, así como el control biométrico para identificar a los hinchas que incurran en actos violentos.

Riera indicó que se hará "una lista definitiva" de personas con antecedentes penales que serán vetadas de los estadios.

"El tema es que no va a entrar nadie con antecedentes a la cancha, que no vaya a estar la familia sentada al lado de alguien con orden de captura que haya estado procesado por violencia doméstica, deberes alimentarios o cualquier otro tipo de delito", advirtió.

En tanto que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, respaldó estas decisiones y lamentó que el país sea "noticia en el mundo" por los disturbios del domingo.

"La familia del fútbol paraguayo no se merece eso", señaló.

En enero de 2024, las autoridades paraguayas habían adelantado que usarían el reconocimiento facial en los estadios así como la creación de una base de datos para sancionar a los hinchas involucrados en vandalismo. EFE

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