Merz celebra el acuerdo UE-Mercosur como la respuesta adecuada en tiempos convulsos

Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este lunes la entrada en vigor el próximo 1 de mayo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur como la "respuesta adecuada" a las "grandes convulsiones actuales" y subrayó el papel que Brasil puede desempeñar en una economía mundial en plena transformación.

"Nos encontramos en una época de grandes cambios geopolíticos y geoeconómicos. Y la próxima semana, el 1 de mayo, pondremos en vigor un acuerdo que es precisamente la respuesta adecuada a estos cambios que estamos viviendo actualmente: el acuerdo del Mercosur", declaró Merz en su discurso de apertura junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de la Feria de Hannover, de la que Brasil es el país invitado.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur, para cuya entrada en vigor han tenido que pasar "demasiado tiempo" -25 años- es "nuestra respuesta a las grandes convulsiones que estamos viviendo actualmente", y es una respuesta de los Estados y las comunidades de Estados que apuestan por mantener juntos un orden basado en normas, la fiabilidad y la responsabilidad, añadió.

"Es una respuesta a todos aquellos que hoy en día quieren sustituir el orden basado en normas, los tratados y la fiabilidad por una política de poder en el mundo mediante medios militares", subrayó.

Recordó que con el acuerdo UE-Mercosur se crea, al menos por el momento, la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en el lado europeo y otros casi 300 millones en el lado sudamericano.

Merz aludió a los 150 años de estrechas relaciones económicas entre ambos países y destacó que esta colaboración llega en un momento que no podría ser mejor, en el que la economía mundial se encuentra en plena transformación y "un país como Brasil puede contribuir a ello con procesos, procedimientos, productos y empresas impresionantes".

La presencia alemana en Brasil durante todos estos años es "una señal alentadora en tiempos difíciles, de que estamos unidos, de que abrimos nuestros mercados, de que aprendemos unos de otros, también con productos diferentes, procesos diferentes, inventos diferentes", afirmó.

El canciller calificó asimismo de "impresionante" lo que hace Brasil en el ámbito de las tecnologías medioambientales y expresó su profundo respeto por la forma en la que ese país gestiona "este valioso tesoro de la humanidad" que es la Amazonía.

En este sentido, agradeció a Lula su gran compromiso por la protección del medio ambiente y por su papel como anfitrión de la pasada COP 30 en Belém. EFE

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