Machado dice que declaraciones como las de Albares sobre ella justifican su decisión de no verse con Sánchez

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha esgrimido que declaraciones como las formuladas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, criticando que solo se ha reunido con la "extrema derecha" y ha viajado a España como "líder ideológica", justifican su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha declarado a la prensa desde el Senado, donde se ha reunido con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y senadores de las comisiones de Exteriores y Asuntos Iberoamericanos.

Albares ha desvelado este lunes en una entrevista en 'RNE' que Machado pidió en un momento dado poder refugiarse en la Embajada española en Caracas y el Gobierno se lo autorizó, aunque finalmente la líder opositora no lo hizo.

"No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas", ha afeado, subrayando que ha actuado como "una líder ideológica" y solo se ha reunido durante su estancia en España "con una parte del espectro político, con la extrema derecha española", sin hacerlo con nadie del Gobierno, pese a que había un ofrecimiento en este sentido.

La también Nobel de la Paz ha puesto el acento en que hacía sus declaraciones desde el Senado, "que es la casa del pueblo, por lo cual siento una profunda admiración y respeto". Desde la Cámara Alta ha querido "enviarle un mensaje a todos los venezolanos que no estamos solos, que los genuinos demócratas acompañan, reconocen y admiran nuestra causa".

También ha cuestionado el que se diga que es una líder ideológica. En este sentido, ha subrayado que esta mañana ha participado en un acto en el que estaba el expresidente del Gobierno Felipe González. "Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país", ha dicho respecto al exdirigente socialista.

Igualmente, ha añadido, estaban el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Ustedes me dirán dónde los ubican en el espectro ideológico", les ha dicho a los periodistas.

Por su parte, Rollán ha dicho que es un "orgullo" y un "honor" recibir a la líder opositora venezolana en el Senado, poniendo en valor "su valentía, su determinación, su coraje y su amor a su país y a su pueblo".

Para el presidente de la Cámara Alta, su visita de estos días, donde recibió la llave de la ciudad de Madrid y el sábado se reunió con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, antes de un acto multitudinario con venezolanos en la Puerta del Sol, ha demostrado "el respeto y el cariño de las instituciones madrileñas" así como el del Senado.