Los rebeldes de Tigré rechazan la extensión del mandato del Gobierno de esta región etíope

Adís Abeba, 20 abr (EFE).- El Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba antaño esta región del norte de Etiopía y que se enfrentó al Gobierno central en una cruenta guerra de 2020 a 2022, rechazó la extensión del mandato de la Administración provisional tigrina por parte de Adís Abeba.

En un comunicado que recogen este lunes medios locales, la formación denunció que el mandato "se prorrogó sin el conocimiento ni la participación del FPLT" y que "la decisión viola al Acuerdo de Pretoria", firmado en la capital sudafricana en noviembre de 2022 para poner fin al conflicto y que resultó en el establecimiento de esta autoridad regional.

El FPLT también manifestó en el comunicado, difundido a última hora del domingo, su intención de reinstaurar la Administración que gobernaba la región antes de la guerra y que emanaba del Consejo Regional, controlado por este partido.

Ese parlamento regional fue declarado "ilegal" e "inconstitucional" por el Gobierno federal, ya que su composición entonces surgió de unas elecciones celebradas en Tigré en 2020, contradiciendo el aplazamiento de la votación en todo el país dictado por el Ejecutivo, que usó como argumento la crisis de la covid-19.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció el pasado día 8 la extensión durante un año más del mandato del presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Werede, arrojando dudas sobre la celebración de las elecciones generales del próximo 1 de junio en una región donde ya no se desarrollaron los comicios de 2021 a causa de la guerra.

El teniente general fue designado en abril de 2025 por Abiy como figura de consenso, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT.

Getachew, actual asesor de Abiy para Asuntos de África Oriental, tildó la pasada noche la posición expresada por el FPLT de "profundamente alarmante".

"El FPLT ha dado un paso que, en la práctica, invalida el Acuerdo de Pretoria", alertó en sus redes sociales, al advertir de que una "decisión unilateral" podría desencadenar otro "conflicto catastrófico en una región que no puede permitírselo".

En la misma línea, Kjetil Tronvoll, vicerrector de Investigación de la Nueva Universidad de Oslo, especializado en Eritrea y Etiopía, aseguró a EFE este lunes que "la decisión del FPLT sin duda aumentará las tensiones entre Mekele (capital tigrina) y Adís Abeba".

"Aún se desconoce cómo reaccionará el Gobierno federal, pero, en principio, esto apunta a la abrogación" del pacto, declaró Tronvoll.

Se trata de una nueva escalada en las tensiones que vive Tigré desde principios de año, tras los enfrentamientos que estallaron en enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y del FPLT.

La región sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades, y después de la muerte de al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE