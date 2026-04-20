Líder del Parlamento de Venezuela llama a combatir sanciones y racismo a Delcy Rodríguez

Caracas, 20 abr (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este lunes a los venezolanos luchar contra las sanciones impuestas al país y también contra las expresiones de odio, luego de mencionar un "cántico racista" en una plaza de Madrid, donde recientemente un grupo de personas llamó "mona" a la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

"Tenemos que luchar contra el odio y el racismo también. Que esta peregrinación sea para erradicar de una vez y para siempre el racismo de esta tierra", pidió el presidente del Parlamento, en el segundo día de una peregrinación convocada por su hermana, Delcy Rodríguez, para pedir el cese de sanciones a Venezuela.

Jorge Rodríguez señaló que, durante un evento pautado por partidos de "extrema derecha" en Madrid, se gritaron expresiones racistas, pero que "curiosamente" las personas responsables de estos actos y los convocantes de esta actividad son llamados "monos, negros, sudacas y moros".

"Sí somos negros, sí somos indios, sí somos una mezcla maravillosa de todas las culturas, de todas las razas y de toda la resistencia", subrayó desde el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), durante un acto enmarcado en una peregrinación nacional contra las sanciones, transmitido por el canal estatal VTV.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó este domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

El domingo, el Gobierno de Venezuela tachó de racismo que un grupo de personas se refiriera a Delcy Rodríguez como "la mona" en un acto en Madrid mientras esperaban la aparición de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también lo rechazó.

En el acto fue celebrado el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, donde gritaron "¡Fuera la mona!" durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y este lunes se disculpó por ello.

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza". EFE

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