Las bolsas europeas registran caídas en torno al 1,5 % ante las dudas por la paz en Irán

Madrid, 20 abr (EFE).- Las bolsas europeas han abierto la semana con caídas en torno al 1,5 % tras el optimismo del pasado viernes cuando sólo faltan dos días para el final del alto el fuego en Irán, y con el petróleo brent, de referencia en Europa, subiendo más del 5 % al continuar el estrecho de Ormuz cerrado.

En la apertura del mercado este lunes, la bolsa que más cae es la de Milán, el 1,56 %; seguida de Fráncfort, con el 1,46 %; París, con el 1,32 %; Madrid, con el 1,22 %; y Londres, con el 0,40 %; mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 1,46 %.

El euro se muestra plano, con una inapreciable apreciación del 0,03 %; y se cambia a 1,176 dólares.

El mercado no está descontando tanto la evolución del ciclo como los acontecimientos geopolíticos a muy corto plazo.

La energía se ha convertido en la variable dominante y explica buena parte del comportamiento de los activos, y ello simplifica el escenario, pero también lo hace más inestable, según ha destacado el analista de eToro, Javier Molina.

El brent, tras llegar a caer el pasado viernes más del 11 % tras asegurar Irán la reapertura de Ormuz vuelve a subir este lunes un 5,61 %, con el precio del barril a 95,42 dólares, mientras que el west texas intermedaite (WTI), de referencia en Estados Unidos, escala el 6,22 %, y se encuentra el barril en 87,74 dólares.

El precio del gas natural TTF también vuelve a subir, un 3,33 %, con el megavatio/hora a 40,97 euros.

En Asia, los mercados han cerrado en positivo por el apoyo de la tecnología ante las dudas sobre un acuerdo de paz en Oriente Medio a pesar del optimismo desatado el viernes por las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, apuntando al fin de la guerra y a la reapertura total de Ormuz, a lo que se unió un alto el fuego entre Israel y Líbano de diez días, hasta el 26 de abril.

Sin embargo, las declaraciones de Trump han sido desmentidas por los acontecimientos del fin de semana, que incluyen el rechazo de Irán a sus afirmaciones, el ataque y captura por EE. UU. de un barco iraní que no se detuvo ante el bloqueo de la Armada estadounidense y la respuesta de Irán con un ataque con drones a barcos estadounidenses.

El actual alto el fuego entre EE. UU. e Irán vence el próximo miércoles día 22, por lo que habrá que esperar a ver si estos últimos ataques son puntuales y se consigue extender el alto el fuego y volver a las negociaciones.

No está aún claro si Irán acudirá a la mesa de negociaciones, mientras que Trump vuelve a amenazar con ataques a plantas eléctricas y puentes en caso de que no lleguen a un acuerdo.

En cualquier caso, el programa nuclear iraní, el control del Estrecho de Ormuz y los aliados regionales de Irán siguen siendo los principales puntos de desencuentro.

El índice Nikkei de Tokio registra una subida del 0,69 %; la Bolsa de Shanghái escala el 0,76 %; la de Shenzhen, el 0,51 %; y el Hang Seng de Hong Kongm a valta del cierre, escala el 0,87 %.

En EE.UU., tras cerrar el viernes con subida del 1,79 % para el Dow Jones de Industriales; del 1,20 % para el S&P 500; y del 1,52 % para el Nasdaq, los futuros vuelven también a apuntar pérdidas, que son del 0,57 %; del 0,50 %; y del 0,91 %, respectivamente.

En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro cede el 1,36 %, con el precio de la onza en 4.812,9 dólares, y la plata cede el 2,50 %, hasta los 79,81 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,993 %, y la del español hasta el 3,436 %.

El bitcóin sube un 0,19 %; y se encuentra en 74.804,6 dólares.