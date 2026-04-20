Israel detiene a dos hombres sospechosos de espiar en favor de Irán

Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la detención de dos israelíes sospechosos de espiar en favor de Irán, en medio de las tensiones por el conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, con un alto el fuego en vigor en estos momentos.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los detenidos son residentes en las localidades de Ness Ziona y Beit Obed, antes de agregar que ambos serán imputados en las próximas horas por "actuar en nombre de agentes de la Inteligencia de Irán".

Así, ha explicado que el primero de los detenidos es Sagi Haik, de 19 años, quien es sospechoso de "tener vínculos con agentes iraníes" y de "llevar a cabo misiones bajo su dirección", tras mantener contacto durante meses con un agente de Irán y "acceder a ser sometido a entrenamiento en un país árabe".

La Policía ha sostenido que este agente iraní no identificado envió "mensajes amenazantes" a la familia de Haik, antes de agregar que durante el interrogatorio el joven admitió que había "ayudado" a Asaf Chetrit, de 21 años, para "llevar a cabo una misión" para el citado agente de Irán, motivo que llevó a la detención de este segundo joven.